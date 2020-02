Flávio Pereira Em ritmo de Expodireto

Por Flavio Pereira | 29 de fevereiro de 2020

O lançamento da Expodireto 2020 em Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

As áreas política e econômica dedicam a partir da próxima semana atenção especial para 21ª edição da Expodireto Cotrijal, considerada uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Focada em tecnologia e negócios, contribui de forma decisiva para o desenvolvimento do setor como um todo.

Otimismo marca 21ª edição

Presidente da Cotrijal, Nei Cesar Mânica projeta otimismo ao adiantar que serão mais de 530 expositores, nos 98 hectares do parque, e a expectativa é de receber público próximo ao do ano passado: mais de 260 mil pessoas com o slogan “A Gente Vive O Agro”.

Troféu Brasil Expodireto Cotrijal/O Sul

Destaque para o Troféu Brasil Expodireto Cotrijal/O Sul que chega na sua 11ª edição, premiando neste domingo, dia 1° de março, personalidades e empresas que contribuíram ao longo do ano com suas atividades para o engrandecimento do agronegócio. O evento é uma realização da Rede Pampa e Cotrijal e integra o calendário oficial da Expodireto Cotrijal.

Comandante Nádia não aceita aumento nas contribuições previdenciárias da Brigada Militar

Tenente-coronel da reserva da Brigada Militar, a vereadora Comandante Nádia, do MDB, posiciona-se de forma clara ao seu partido: “é inaceitável o projeto do governo do estado que eleva contribuições previdenciárias da Brigada”. Ela justifica que, em nível federal, foi definido que as PMs estão resguardadas pelo sistema de proteção social dos integrantes da área da segurança pública. Trata-se da Lei nº 13.954, de dezembro de 2019, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Prefeitos e vereadores assistem de camarote

É de estarrecer a enxurrada de informações dando conta da forma como alguns conselheiros e servidores do Tribunal de Contas do Estado utilizam-se de diárias de viagem de forma que supõe complemento de salário. Prefeitos e vereadores, vítimas do rigor do tribunal em relação a esse item, assistem de camarote.

