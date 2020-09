Ciência Emirados Árabes anunciam lançamento de veículo explorador à Lua

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos e emir de Dubai, xeique Mohamed Bin Rashid Al-Maktum. (Foto: Divulgação)

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta terça-feira (29) o lançamento de um veículo explorador à Lua para o ano de 2024. O anúncio foi feito pelo vice-presidente dos Emirados e emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Maktoum, em sua conta oficial no Twitter.

“Iniciamos um projeto emiradense para explorar a Lua. Será um veículo explorador lunar de fabricação emiradense, que pousará na superfície da Lua em 2024”, disse. Maktoum indicou que o veículo será nomeado em homenagem a seu pai, Rachid, que é conhecido por ter modernizado Dubai.

A missão cobrirá “lugares que ainda não foram alcançados em missões de exploração anteriores”.

Este projeto é inédito para os Emirados e será a primeira viagem à Lua feita por um país árabe, porém não a primeira empreitada espacial envolvendo um cidadão do país.

Em setembro de 2019, o emiradense Hazza Mansuri foi o primeiro árabe a viajar ao espaço, a bordo de um foguete Soyuz, e o primeiro cidadão árabe a permanecer na Estação Espacial Internacional (ISS). Em julho deste ano, os Emirados lançaram a primeira missão espacial árabe, chamada “Esperança”, rumo à Marte.

Segundo o xeique Mohamed, esta missão faz parte da estratégia espacial do país para desenvolver novas capacidades científicas.

Radiação

A realização de missões na Lua pode ser arriscada para os astronautas: é possível que estes exploradores sejam expostos de duas a três vezes mais radiação do que os astronautas recebem a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Assim, pesquisadores analisaram dados da missão chinesa Chang’e 4 e concluíram que os astronautas vão precisar de abrigos eficientes para conseguirem se proteger das emissões.

O lander chinês está no lado afastado da Lua e já está fornecendo os primeiros dados completos das medidas de exposição à radiação na superfície lunar, que foram apresentados em um artigo por pesquisadores chineses e alemães. “Esta é uma grande conquista, e agora temos um conjunto de dados que pode ser usado para analisarmos a radiação e entender melhor o risco das pessoas na Lua”, diz Thomas Berger, físico do instituto de medicina da German Space Agency.

Eles estabeleceram que os astronautas poderiam ser expostos de 200 a mil vezes mais radiação na Lua do que aquela que sofremos na Terra – ou de cinco a dez vezes mais do que os passageiros ficariam expostos durante um voo transatlântico, diz Robert Wimmer-Schweingruber, da Universidade de Kiel, na Alemanha. “A diferença é que não ficamos no voo por tanto tempo quanto os astronautas ficam na Lua para explorá-la”, completa. Como os humanos não foram feitos para estes níveis de radiação que pode causar câncer, eles vão precisar se proteger de alguma forma.

Os níveis de radiação devem ser basicamente os mesmos em toda a Lua, menos nas regiões próximas às paredes das crateras profundas, diz Wimmer-Schweingruber: “Basicamente, quanto menos você ver o céu, melhor. Essa é a fonte principal de radiação”. Assim, os níveis medidos pela Chang’e 4 são muito próximos do que a sonda da Nasa, que circula a Lua há quase uma década, havia coletado. Então, os pesquisadores alemães sugerem a construção de abrigos feitos de poeira lunar, um material bastante abundante, para estadias que levem mais do que apenas alguns dias. As paredes destes abrigos deveriam ter exatos 80 centímetros de espessura – se forem mais espessas que isso, a interação dos raios galácticos com a poeira lunar gerará sua própria radiação.

A Nasa planeja levar astronautas à Lua outra vez em 2024 por meio do programa Artemis, e eles passariam por volta de uma semana lá – mais que o dobro de tempo que os astronautas do programa Apollo passaram. A agência espacial explica que haverá detectores de radiação e um abrigo seguro em todas as naves Orion que irão para nosso satélite natural.

