Empresas de tecnologia dos Estados Unidos perdem 1 trilhão de dólares com "ameaça" de inteligência artificial chinesa

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Foto: Reprodução

Um novo modelo de inteligência artificial (IA), produzido pela startup chinesa DeepSeek, fez empresas de tecnologia dos Estados Unidos e da Europa perderem cerca de US$ 1 trilhão em valor de mercado nesta segunda-feira (27). O cálculo é da agência Bloomberg.

As perdas aconteceram diante da disparada de downloads do assistente de IA da DeepSeek, que superou seu rival norte-americano ChatGPT na App Store. O aplicativo gratuito se tornou também o mais bem avaliado disponível na loja da Apple nos EUA.

O modelo de IA apresentado pela startup chinesa se destaca por ser uma alternativa viável e mais barata de inteligência artificial.

Isso fez investidores questionarem sobre a sustentabilidade de gastos e investimentos no setor por empresas dos Estados Unidos – incluindo a Microsoft, a Meta e a Alphabet. Também colocou em dúvida o domínio ocidental no setor.

Em outras palavras: o mercado se animou com o fato de a DeepSeek possivelmente igualar as capacidades dos modelos de IA dos EUA, mas com um orçamento muito menor.

Diante do cenário, a maior perdedora do dia foi a companhia norte-americana Nvidia. A fabricante de chips e semicondutores para IA chegou a perder mais de US$ 600 bilhões em valor de mercado nesta segunda-feira, informou o jornal britânico Financial Times.

As ações da empresa chegaram a recuar 17,8%, reduzindo em US$ 620 bilhões sua capitalização de mercado. Esse pode ser um novo recorde de perda em um único dia. Até agora, o pior resultado da Nvidia foi registrado em 3 setembro de 2024, quando caiu US$ 279 bilhões.

Impactos

Os principais índices de ações foram impactados pela novidade DeepSeek. Por volta das 17h, o índice tecnológico Nasdaq operava em baixa de 3,50%. O S&P 500 recuava 1,75% e o Dow Jones subia 0,48%.

Outras gigantes que fizeram grandes investimentos no setor da IA também sofreram os reflexos. Por volta das 17h, a Oracle despencava 15,96%, e a Alphabet (Google), 4,35%. A Microsoft perdia 2,43%, enquanto a Amazon recuava 1,23%.

Já a Meta, que chegou a operar em perda de mais de 2%, tinha leve alta, de 0,08%.

Por que o medo?

A empresa atraiu a atenção nos círculos globais de IA após escrever, em um artigo no mês passado, que o treinamento do DeepSeek-V3 exigiu em poder de computação dos chips Nvidia H800 um valor abaixo de US$ 6 milhões.

A popularidade do DeepSeek repercutiu no Vale do Silício, derrubando teorias sobre o protagonismo dos EUA em IA e a eficácia dos controles de exportação de Washington visando os recursos avançados de chip e inteligência artificial da China.

Os modelos de IA (do ChatGPT ao DeepSeek), exigem chips avançados para alimentar seu treinamento. A partir de 2021, o então presidente dos EUA, Joe Biden, ampliou o escopo das proibições para impedir que esses chips fossem exportados para a China e usados ​​para treinar os modelos de IA das empresas chinesas.

A startup chinesa alega que a qualidade e o custo eficiente dos modelos DeepSeek-V3 e DeepSeek-R1 renderam elogios de executivos do Vale do Silício e engenheiros de empresas de tecnologia dos EUA, colocando as tecnologias no mesmo nível dos modelos mais avançados da OpenAI e da Meta.

Mas alguns estão céticos sobre os custos totais de desenvolvimento da tecnologia. Analistas da gestora Bernstein, por exemplo, questionaram nesta segunda-feira a afirmação da empresa de que gastou US$ 5,58 milhões para os testes do modelo V3, dizendo que os custos teriam sido bem maiores.

É provável que os investidores questionem se os desenvolvimentos da DeepSeek têm o potencial de realmente desestabilizar o setor, diz Adam Sarhan, presidente-executivo da 50 Park Investments. Segundo ele, se isso acontecer, “todas essas ações de IA e o mercado como um todo serão reavaliados”.

