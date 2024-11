Mundo Entenda como ficam agora a condenação e os casos criminais contra Donald Trump

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Republicano ainda aguarda sentença de processo envolvendo suborno da ex-atriz pornô Stormy Daniels. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O republicano Donald Trump foi reeleito para a Casa Branca como o primeiro ex-presidente americano a ser condenado criminalmente na História dos Estados Unidos. Em maio, um júri popular considerou o magnata culpado de todas as 34 acusações das quais era alvo em um caso sobre falsificação de registros para encobrir um escândalo sexual que ameaçava prejudicar sua campanha presidencial em 2016. Apesar de ter vencido o pleito, o magnata ainda aguarda a sentença do caso, marcada para ser divulgada no dia 26.

Em setembro, o juiz que presidiu o julgamento adiou a sentença para três semanas após o dia das eleições americanas. A decisão marcou mais um atraso — uma constante em todos os casos criminais de Trump desde que ele foi indiciado quatro vezes (em Nova York, na Flórida, em Washington, D.C. e na Geórgia) em 2023.

Agora, no entanto, é provável que o Departamento de Justiça de Trump abandone as acusações federais contra ele em ao menos dois casos: o da Flórida, em que ele é acusado de reter documentos sigilosos em sua mansão em Mar-a-Lago, e os relacionados ao 6 de janeiro, quando houve a invasão do Capitólio.

Isso porque Trump já afirmou que demitirá Jack Smith, o procurador especial que liderou as investigações e processos federais contra o republicano nos últimos dois anos. Não há muita dúvida de que um procurador-geral indicado por Trump abandonaria as acusações após ser confirmado no cargo. Desde que os processos foram abertos, a principal estratégia do magnata foi adiar os julgamentos para até depois da eleição para que, se eleito, ele possa demitir o procurador e encerrar os casos.

– Saiba como estão os processos:

* Sentença em Nova York

O primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos teve como pano de fundo os esforços de Trump para encobrir um caso sexual: na véspera das eleições presidenciais de 2016, na qual saiu vitorioso, ele teria subornado a ex-atriz pornô Stormy Daniels para que ela não comentasse sobre uma relação extraconjugal ocorrida uma década antes. Segundo a Promotoria, o republicano realizou uma série de fraudes contábeis em sua empresa, a Organização Trump, para mascarar o pagamento de US$ 130 mil à atriz em troca do seu silêncio.

A princípio, o republicano deverá comparecer a um tribunal de Nova York em 26 de novembro para receber a sentença por sua condenação, mas ainda não está claro se essa sentença realmente será emitida. Juan Merchan, o juiz que presidiu o julgamento, deu a si mesmo o prazo de 12 de novembro para decidir se anulará a condenação com base na decisão da Suprema Corte, que, em julho, determinou que Trump tem direito a algum nível de imunidade contra acusações criminais por ações tomadas oficialmente durante o mandato. A depender da decisão de Merchan, as acusações podem ser descartadas.

* Casos federais em Washington, D.C e na Flórida

No caso em Washington, D.C, Smith acusou Trump de tentar reverter o resultado eleitoral de 2020. O caso ficou parado por meses enquanto o republicano continuava pressionando os tribunais federais a lhe concederem imunidade presidencial. Agora, o juiz responsável pelo julgamento está decidindo até que ponto a conduta de Trump é protegida pela imunidade. A ponderação ocorre após os promotores apresentarem seus argumentos no mês passado, quando explicaram os motivos pelos quais a decisão da Suprema Corte não deveria afetar o caso.

Já o caso da Flórida teve início após Trump ser acusado de ter levado ilegalmente documentos sigilosos e confidenciais da Casa Branca e de resistir às tentativas do governo de recuperar esses materiais. A acusação de 49 páginas, apresentada em junho de 2023, apontava que os documentos mantidos por Trump incluíam alguns envolvendo programas nucleares sensíveis e outros que detalhavam as potenciais vulnerabilidades do país a ataques militares. Esse caso foi arquivado em julho pela juíza Aileen Cannon, mas os promotores recorreram.

* Caso na Geórgia

No caso da Geórgia, os promotores apresentaram 41 acusações (no processo judicial americano, cada ação delitiva exige uma acusação à parte). Apenas contra Trump foram 13, incluindo falsificação e racketeering (organização criminosa). As demais envolvem aliados do republicano, como o advogado Rudolph W. Giuliani, ex-prefeito de Nova York, e Mark Meadows, ex-chefe de Gabinete da Casa Branca.

O destino do caso criminal de Trump na Geórgia depende em grande parte de saber se a Promotora do Condado de Fulton, Fani Willis, uma democrata, será desqualificada do caso devido a um relacionamento romântico anterior com um colega promotor. Mesmo que ela seja autorizada a continuar processando Trump, o caso certamente estará ameaçado agora que ele foi eleito (a decisão sobre se ela permanecerá no caso é esperada para ocorrer apenas em 2025). Caso Willis seja removida, fontes disseram que é improvável que outro promotor assuma o caso, o que levaria ao seu arquivamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/entenda-como-ficam-agora-a-condenacao-e-os-casos-criminais-contra-donald-trump/

Entenda como ficam agora a condenação e os casos criminais contra Donald Trump

2024-11-06