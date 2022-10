Cláudio Humberto “Erro” do Ipec por 22 pontos inspira lei da Câmara

Por Cláudio Humberto | 19 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a pesquisa do Ipec (ex-Ibope) da noite de sábado, dia 1º, véspera da eleição, apontando sua derrota por 11 pontos, Rogério Marinho (PL-RN) varou a madrugada ligando a apoiadores em mais de 60 municípios, até quase o amanhecer, tentando mantê-los motivados. Horas depois, a pesquisa seria desmoralizada pelos votos: ele foi eleito senador… com 11 pontos à frente. O “erro” suspeitíssimo do Ipec de 22 pontos explica a determinação da Câmara de punir e banir pesquisas mentirosas.

Fraude ou incapacidade

Vítima de pesquisas que exageraram no “erro”, o senador eleito Rogério Marinho desconfia de duas hipóteses: fraude ou incompetência.

Venda de resultados

O caso de Rogério Marinho indicia um escândalo, mas não é único. Na Câmara, suspeita-se até de venda de resultados pelos pesquiseiros.

O caso de São Paulo

Em SP, o “consócio” (Datafolha, Ipec, Quaest etc) também errou feio, apontando folgada vitória para o PT. Deu o contrário, como no RN.

Chupa, Ipec

Iniciativas contra pesquisas mentirosas têm agora em Rogério Marinho um aliado eleito com 708,3 mil votos potiguares, 41,8% do total.

“Pesquisa nacional” tem números difíceis de acreditar

A leitura atenta da “pesquisa nacional” que o Ipespe divulgou nesta terça (18), com 1.100 entrevistas, indica que apenas 4 eleitores foram ouvidos no Acre e outros 12 em Sergipe, por exemplo. Os números estão embutidos no percentual de entrevistas para cada região, apontados pela empresa. Feitas as contas, se três acreanos optaram por Lula, o petista somaria “75%” no Estado. Além disso, 34,7 milhões de eleitores paulistas foram representados na pesquisa por apenas 246 entrevistados.

Uai, sô

Minas Gerais tem 853 municípios e quase 16,3 milhões de eleitores, mas o Ipespe diz ter entrevistado no Estado apenas 115 eleitores.

Pouco

Em Alagoas, com eleitorado superior a 2,3 milhões de brasileiros, 16 pessoas representam a intenção de voto para presidente.

Amostra

Os nove estados do Nordeste foram representados por 297 pessoas. O Centro-Oeste, com 11,5 milhões de eleitores, teve 77 entrevistas.

Espertalhões

Transportar eleitores é crime, mas surgiu no PT a ideia esperta de faturar eleitoralmente o transporte “gratuito” no dia da eleição, e ainda conseguir que o Estado autorize isso, por decisão de ministro do STF.

Só alegrias

O agronegócio segue dando excelentes notícias para a economia com a revelação da exportação de 24,66 milhões de toneladas de milho de janeiro a setembro: alta de 92,3% comparado a igual período de 2021.

Como na Inquisição

Ao criticar a suspensão da liberdade de expressão e outras violações, o jurista Jackson di Domenico diz que isso só foi visto na Inquisição. O país “vive práticas semelhantes às da Inquisição e de países ditatoriais”, diz.

Valeu a pena

Muitos consideraram o “dá um google” de Bolsonaro no debate da Band para comparar desmatamento no governo Lula como jogada de mestre, e foi. Monitoramento da Tunad revelou alta de 294.000% nas buscas.

Não sabem legislar

Ao legislar, criando o crime de mentir, o TSE se vê aprisionado pelo monstro que inventou. A corte já recebeu mais de 22 mil denúncias de “fake news”. São 185 por dia, 27 distribuídas para cada ministro.

É só perguntar

O foco do próximo presidente da República, seja quem for, deve ser no setor de transportes, segundo a indústria (CNI), onde 73% apontaram as dificuldades de logística como o maior gargalo para o crescimento.

Vergonha

Eleições são tempos de confrontos sempre acalorados e atacar a família de um candidato não é novidade para os adversários, mas até estes se recusam a envolver crianças, como fez coleguinha militante.

Black ‘Cup’ Friday

Estudo da Provu, empresa de meios de pagamento, revelou que 85% dos lojistas querem participar da Black Friday 2022, principalmente com o foco na Copa do Mundo. A expectativa é aumentar vendas até 30%.

Pensando bem…

… o ataque a Tarcísio foi um sucesso, tirou-se ao menos um bandido das ruas e recuperou-se uma moto, provavelmente, roubada.

PODER SEM PUDOR

Além da fronteira

Na campanha presidencial de 1989, Lula fez uma viagem ao exterior, como tinha feito o adversário Fernando Collor, para ganhar “envergadura internacional”. Chegou a Lisboa sem agendar encontro com Mário Soares, o simpático presidente socialista, que contou a história a um ex-embaixador do Brasil. Ele estava na Estremadura, na fronteira com a cidade espanhola de Badajoz, mas, informado da visita inesperada, o solícito Soares telefonou-lhe para as boas-vindas: “Estou cá na fronteira, ó pá!” Lula perguntou: “Fronteira com que país?” Soares desistiu de sacrificar sua agenda para ver o brasileiro. Diz ter ficado chocado com o fato de o candidato a presidente do Brasil ignorar uma lição primária de geografia: Portugal só faz fronteira com a Espanha. E o mar.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto