Cláudio Humberto Pará tem 5.440 denúncias de abusos de crianças

Por Cláudio Humberto | 18 de outubro de 2022

Ao longo de seis anos, entre 2016 e 2022, foram registradas mais de 5.440 denúncias de abuso sexual e/ou tráfico de crianças somente no Estado do Pará, segundo levantamento realizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF). O levantamento reforça afirmações da ex-titular da pasta e senadora eleita Damares Alves (Rep-DF), durante culto em Goiânia, quando ela até relatou detalhes dos abusos denunciados.

Proteção às vítimas

As denúncias são encaminhadas aos órgãos que compõem a rede de política pública de proteção à vítima de violação de direitos humanos.

55 mil órgãos

Atualmente, as denúncias são levadas a 55 mil órgãos assistenciais e de persecução penal, como conselhos tutelares, polícia e Ministério Público.

Detalhes considerados

O encaminhamento de denúncias leva em conta o tipo da violação, o público e a idade dos afetados, além do local de ocorrência do fato.

Pedindo mais prazo

Como o MPF fixou prazo de apenas três dias para o levantamento, o ministério pedirá mais prazo para detalhar cada caso.

Sertanejos com Bolsonaro têm 165 mi de seguidores

Os artistas recebidos por Jair Bolsonaro nesta segunda no Palácio da Alvorada para declarar voto no presidente defenderam a reeleição e pediram para que seus fãs, principalmente os mais jovens, que ainda eram crianças no governo Lula, analisem as diferentes propostas. Os mais de 165 milhões de seguidores do grupo no Instagram, Twitter e Facebook podem fazer a diferença em uma eleição tão apertada.

Sobrando

Mesmo com fãs seguindo mais de um artista, a soma supera o total de eleitores (156,4 milhões) ou mesmo os votos válidos (123,6 milhões).

Arte se divide

Gusttavo Lima chegou a ironizar a claque que acompanha o petista e disse que “antes só do que mal acompanhado, e nós não estamos sós”.

Corrigindo o erro

Zezé di Camargo disse que analisou o governo. “Até já estivemos do outro lado, mas temos certeza que o melhor para o Brasil é Bolsonaro”.

Atitude digna

A reação de Tarcísio de Freitas (Rep), evitando explorar eleitoralmente o atentado a balas de que foi vítima na favela de Paraisópolis, mostra algo de diferente no candidato a governador de São Paulo, para quem foi apenas “um ato de intimidação, um recado claro do crime organizado”.

Chupa, Macron

Emmanuel Macron usou até foto falsa de fogo na Amazônia para atacar o Brasil, mas foi incapaz de proteger Notre Dame do incêndio. Agora se mostra incapaz de debelar a inflação que o Brasil matou a pau.

Amigos do alheio

Ao declarar voto em Bolsonaro, ao lado do presidente, Chitãozinho revelou que o PT pegou música dele e usou como se tivesse sido feita para a campanha. “Já entramos na Justiça e tiramos tudo do ar”, disse.

Faltam propostas

O cantor Gusttavo Lima pediu que seus fãs, 80 milhões distribuídos entre Twitter, Facebook e Instagram, vejam a proposta de governo de Lula, adversário de Jair Bolsonaro. “Não tem proposta nenhuma”, disse.

Na nossa conta

“Fornecedores” das campanhas eleitorais já embolsaram R$ 4,2 bilhões este ano, quase 100% públicos. Segundo ranking do TSE, Facebook e Google lideram com R$ 66,5 e R$ 56,3 milhões, respectivamente.

Por que não te calas?

Joe Biden perde oportunidades douradas de ficar calado, beneficiando-se da letargia da imprensa. A oposição vê sinais de demência progressiva quando ele diz que o mundo vive o mesmo nível de crise nuclear desde a era Kennedy.

Lacração, parte II

A ONG Transparência Eleitoral Brasil acompanha nesta terça (18) a preparação das urnas eletrônicas de Maceió, para o 2º turno. São 90 observadores que se revezam pelo País fazendo esse monitoramento.

Em boa hora

O investimento na geração fotovoltaica (solar) deve dar um salto daqui para frente com parceria firmada entre associação do setor (Absolar) e Caixa para liberar R$ 70,5 bilhões em financiamento de novos sistemas.

Pensando bem…

… o debate mostrou que mão no ombro é agressão e xingamento é sinal de amizade.

PODER SEM PUDOR

Bom para cachorro

Anos 1960. O chanceler Vasco Leitão da Cunha aproveita uma ida para o aeroporto de Brasília, no carro oficial, para dar entrevista a um repórter. No caminho, um cachorro atravessa a avenida, o motorista dá uma guinada, o carrão desliza, quase bate num poste ou capota. Passado o susto, o chanceler respira fundo e, diplomaticamente, adverte o pálido motorista: “Meu caro Josias. Tenha sempre seu bom coração, mas nunca esqueça de acionar o seu bom cérebro. Se tivesse acontecido o pior, imagine a manchete, amanhã: ‘motorista mata um ministro para salvar um cachorro’…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

