Porto Alegre Escolas municipais de ensino fundamental de Porto Alegre recebem kits de material escolar e de higiene

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os kits escolares beneficiarão cerca de 38 mil alunos Foto: Maria Ana Krack/PMPA Os kits escolares beneficiarão cerca de 38 mil alunos. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Kits de material escolar e de artigos de higiene e proteção contra o novo coronavírus estão sendo distribuídos pela prefeitura de Porto Alegre para as escolas municipais de ensino fundamental.

Os kits escolares beneficiarão cerca de 38 mil alunos quando as instituições de ensino retomarem as atividades presenciais. Além dos kits, as escolas que aderiram ao Programa Nacional do Livro Didático estão recebendo livros didáticos da reserva técnica do Ministério da Educação.

O kit escolar é formado por tesoura, cola, lápis preto, apontador, borracha, lápis de cor, giz de cera, cadernos, papel A4, régua, caneta preta e caneta azul.

Já o kit da Covid-19 contém álcool em gel (10 frascos), papel higiênico (128 rolos), papel-toalha (10 fardos), sabonete líquido (40 frascos), álcool líquido 70% (40 litros) e protetores faciais, conhecidos como face shields (15 unidades).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre