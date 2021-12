Tecnologia “Escritório inteligente” ganha espaço, mas mistura de vida pessoal e trabalho preocupa

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Com mais dispositivos em casa, compartilhamento de dados e vulnerabilidades podem afetar o negócio das empresas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dispositivos domésticos inteligentes chegaram às nossas salas de estar e quartos em todo o mundo para nos ajudar a desligar as luzes e a trancar as portas remotamente. Agora esses produtos estão conquistando um novo território: nossos escritórios em casa.

Grandes empresas de tecnologia, incluindo Amazon, Meta (empresa-mãe do Facebook) e Google, estão expandindo os aplicativos de trabalho para a casa inteligente, controlada por um grupo de dispositivos conectados que podem ser acessados remotamente.

A pandemia do novo coronavírus confundiu os limites entre a vida doméstica e profissional das pessoas. Como resultado, alguns trabalhadores estão pedindo à Alexa ou ao assistente do Google para agendar reuniões virtuais, buscar metas de faturamento ou lembrá-los sobre eventos importantes em seus calendários de trabalho.

E, embora todos esses recursos de produtividade no trabalho possam adicionar conveniência ao trabalho em casa, os especialistas dizem que também estão levantando questões de segurança e privacidade que podem custar aos funcionários e às suas empresas se não forem gerenciadas de maneira adequada.

“As linhas ficaram todas borradas durante a pandemia. Tudo está se transformando em telas ”, disse Mark Queiroz, vice-presidente e gerente geral de marketing de produto da divisão de monitores da Samsung.

Dispositivos domésticos inteligentes, como a caixa de som Echo ou a linha Nest de termostatos inteligentes, alarmes de fumaça e campainhas, são agora considerados uma tecnologia convencional, de acordo com uma pesquisa da empresa de pesquisa de mercado International Data.

E os consumidores também estão se animando com a ideia de usar seus dispositivos domésticos inteligentes para fins de trabalho: quase 50% das cerca de 1,7 mil pessoas entrevistadas que trabalham e possuem um dispositivo doméstico inteligente disseram que estariam dispostas a usar os dispositivos para o trabalho para fins como chamadas de videoconferência ou para recuperar os números de vendas mais recentes do software relacionado ao trabalho conectado.

“Em breve, cada pessoa poderá ter 10 dispositivos vinculados a ela”, disse Mark Ostrowski, chefe de engenharia da empresa de segurança cibernética Check Point Software.

Os funcionários que usam o Alexa, o assistente virtual da Amazon, podem participar de reuniões do Zoom com um simples comando de voz no smart display da Amazon chamado Echo Show. Com os mesmos dispositivos habilitados para o Alexa, eles também podem ser lembrados em um momento específico sobre detalhes em suas listas de tarefas ou compromissos do dia, ouvir música específica e ler seus e-mails em voz alta para os quais possam responder verbalmente.

A Amazon tem cortejado clientes corporativos com a Alexa for Business, que ajuda as empresas a implantar e gerenciar dispositivos habilitados para Alexa, desde 2017. Embora tenha conquistado clientes como a General Electric, o grupo de mídia Condé Nast e o sistema de saúde sem fins lucrativos Hawaii Pacific Heath, a empresa lista apenas um pouco mais de uma dúzia de clientes corporativos.

Mas os dispositivos habilitados para a Alexa têm um histórico de gravações sigilosas de conversas. Às vezes, o dispositivo é ativado depois de ouvir o próprio nome, ou algo que soa como seu nome, mesmo quando seus usuários nunca tiveram a intenção de ativá-lo.

Essas conversas – que no atual ambiente de trabalho remoto podem muito bem estar relacionadas ao trabalho – têm o potencial de serem ouvidas por indivíduos que trabalham para melhorar o reconhecimento de voz do Alexa se as pessoas que usam seus dispositivos pessoais habilitados não optarem por sair dos processos.

Para clientes empresariais, a Amazon disse que todas as interações com a Alexa são anônimas e não vinculadas a nenhum usuário individual. E que, por padrão, as gravações de voz não são salvas.

Facebook

O Facebook também quer participar da ação no mundo do trabalho, mas também teve seus próprios problemas de privacidade.

A empresa, que recentemente mudou seu nome corporativo para Meta, disse no início da pandemia que redefiniu suas prioridades para o Portal. O dispositivo, alimentado por seu próprio assistente virtual – chamado de Assistente do Facebook – e a Alexa, lembra um tablet e possui um alto-falante inteligente e uma câmera que segue as pessoas pela sala enquanto elas conversam.

Os usuários do Portal agora podem usar seus dispositivos para fazer chamadas de vídeo em serviços como BlueJeans, GoToMeeting, Webex e Zoom. Também conseguem integrar suas agendas de trabalho a partir de serviços como do Google e da Microsoft. E as empresas também podem implementar e gerenciar um grupo de dispositivos para seus funcionários por meio de contas especiais de trabalho.

Mas, em 2019, o Facebook foi punido com uma multa histórica de US$ 5 bilhões da Federal Trade Commission (FTC) por violar a privacidade dos consumidores. A FTC investigou a empresa depois que o gigante das redes sociais deixou até 87 milhões de dados de usuários vulneráveis à empresa de análise de dados Cambridge Analytica antes da eleição presidencial de 2016 nos EUA.

Samsung

Enquanto isso, a gigante de eletrônicos de consumo, Samsung, espera obter mais monitores conectados que façam tudo em um dispositivo independente. Assim, os funcionários podem usar um software como o Microsoft 365, complementar suas telas de laptop e desktop e assistir a entretenimento por streaming também. Isso significa adicionar mais telas nas casas de mais funcionários. Mais telas significam mais conexões e mais riscos, dizem os especialistas em segurança.

Eles dizem que os consumidores devem ter cuidado ao misturar seus dados e dispositivos pessoais e profissionais. Os trabalhadores podem estar criando novas oportunidades para que os criminosos roubem informações confidenciais da empresa, mesmo que pareçam estar bem protegidas por um software de segurança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia