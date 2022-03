Tecnologia eSports pulam de patamar, com CBLoL como um dos impulsionadores

Um dos grandes baratos dos eSports é poder ver atletas pulando de um jogo para o outro com destreza

Os eSports crescem vertiginosamente no Brasil e no mundo, mas poucos sabem que o primeiro campeonato de jogos eletrônicos ocorreu há muitos anos, mais exatamente nos anos 70.

Era uma competição amadora que aconteceu na Universidade de Stanford, na Califórnia, e o prêmio em disputa era simplesmente uma assinatura da Revista Rolling Stone. O grande boom dos esportes eletrônicos realmente ocorreu quando a plataforma de streaming Twitch começou a transmitir os jogos e milhões de espectadores e usuários passaram a acompanhar as disputas. Os jogadores, percebendo o sucesso, passaram a ganhar muito dinheiro com a monetização das mesmas.

A partir daí, as transmissões de campeonatos como Counter Strike (CS) e de League of Legends (LoL) foram ganhando a cada dia mais espectadores, e o interesse da mídia tornando os eSports em uma verdadeira mina de ouro com grandes somas envolvidas graças a importantes patrocinadores.

Um dos grandes baratos dos eSports é poder ver atletas pulando de um jogo para o outro com destreza e, assim, poder transitar entre os diferentes mundos criados. O paranaense Lucas “Luskka” Rentechen é um exemplo.

Durante conversa com o time da Betway, site de apostas LoL, ele contou como mudou de Counter Strike para League of Legends por causa da atualização do primeiro que não permitiu que seu computador rodasse o jogo.

Luskka, então, procurou por alternativas e chegou no LoL, que também é um sucesso de público e mais acessível. O jogador complementou na entrevista da Betway que seu game agora é outro: o Valorant.

O cenário desde que Luskka começou a dar seus primeiros passos competitivos mudou bastante e isso se deve à chegada dos recursos.

Empresas e o dinheiro chegando

Nos dias de hoje, podemos acompanhar várias transmissões de eSports através dos canais ESPN, Band e Sportv. São empresas que estão se adaptando a uma nova realidade, procurando atender a milhares de jovens apaixonados por essa modalidade.

Suas competições chegam a atrair milhões de espectadores e isso tem chamado a atenção das empresas patrocinadoras e, inclusive, ganhando cada vez mais espaço nos sites de apostas esportivas.

Segundo o Global Esports Market Report da agência Newzoo, os eSports tiveram em 2020 um público de 495 milhões de pessoas. Ainda de acordo com uma pesquisa da consultoria PwC, o mercado de games brasileiro em 2022 poderá crescer 18% em relação a 2020 com um faturamento de mais de 1 bilhão de dólares se somarmos as vendas de PCs, consoles e jogos mobile.

É um mercado em forte crescimento e já temos vários grandes clubes de futebol nacional participando, além de grandes empresas que já viram todo o potencial a ser explorado como a Submarino, Netshoes, Kalunga, Vivo, Red Bull e outras.

CBLoL como destaque

O Brasil hoje é o quarto país em nível mundial onde encontramos mais jogadores de games. Quem acompanha os eSports nunca irá esquecer da final do CBLoL em sua edição de 2015, quando pudemos ver mais de 40 mil pessoas lotando completamente o Allianz Parque.

A final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) ocorrida em 2020, onde se enfrentaram a INTZ e paiN Gaming, chegou a ter 396 mil seguidores conforme divulgado pela Stream Hatchet, uma empresa da área de análise de dados de streaming.

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) é um dos grandes torneios de eSports realizados no Brasil. Em 2015, o CBLoL sofreu algumas mudanças bem significativas passando a contar com duas etapas anuais com possibilidades de classificação para os campeonatos internacionais. A partir de 2021 foi adotado o sistema de franquia no CBLoL seguindo o mesmo modelo adotado em outros países como a Coréia do Sul, China e Estados Unidos.

Houve um processo seletivo, e as equipes escolhidas passaram a ser sócias da liga, repartindo as decisões, as responsabilidades e também o lucro. Cada equipe entrou com uma cota entre R$4 milhões a R$4,4 milhões nessa transação. Também criaram a CBLoL Academy onde essas equipes, porém com participantes diferentes, disputam um campeonato paralelo.

Esses são os 10 times que hoje pertencem ao CBLoL:

paiN Gaming

KaBuM

Netshoes Miners

INTZ

Flamengo

FURIA

Liberty

Rensga

RED Canids Kalunga

LOUD

As finais de CBLoL acontecem em arenas repletas de torcedores, entretanto, em 2020 e 2021, isso não foi possível devido à pandemia, obrigando os organizadores a realizar a competição através da internet.

Agora, em 2022, a competição também está sendo feita de maneira remota. Temos duas grandes novidades neste ano. A primeira foi o anúncio de lançamento do Circuito Feminino Brasileiro League of Legends, que deverá ocorrer entre os meses de abril e junho.

A segunda é que neste CBLoL de 2022 ocorreu um aumento significativo nos valores destinados a premiação das equipes, nada mais do que 90% em relação ao último campeonato. Serão R$ 400 mil para serem distribuídos entre as equipes participantes.

