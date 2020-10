Agro Estado do RS pode ter chuva significativa nos próximos sete dias

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Os totais previstos deverão oscilar entre 15mm e 30 mm na maior parte do Estado. Foto: Reprodução Os totais previstos deverão oscilar entre 15mm e 30 mm na maior parte do Estado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os próximos sete dias poderão ter chuva significativa em diversas regiões do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 16/2020 divulgado pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), em parceria com a Emater-RS e Irga. Nesta sexta-feira (23) e sábado (24), ocorrerá maior variação de nuvens em todas as regiões e a presença de ar quente manterá as temperaturas elevadas, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. O domingo (25), será marcado pelo calor, com temperaturas acima de 33°C na maioria das localidades. A temperatura deverá superar 37°C na Fronteira Oeste, Missões e Alto Uruguai.

Na segunda (26), a propagação de uma frente fria provocará chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. Na terça (27) e quarta-feira (28), a entrada de uma nova massa de ar seco e frio afastará a nebulosidade e provocará diminuição das temperaturas, com valores abaixo de 10°C durante o período noturno.

Os totais previstos deverão oscilar entre 15mm e 30 mm na maior parte do Estado. Na Campanha e Fronteira Oeste, os índices oscilarão entre 35mm e 50 mm, podendo alcançar 60 mm em algumas localidades.

O boletim também avalia as condições atuais das culturas de trigo, cevada, soja, milho, alho, cebola, citros, figo, alfafa, pastagens e arroz. O documento completo pode ser consultado em www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia.

