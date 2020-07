Agro Expointer é cancelada em 2020 devido à pandemia do coronavírus

Por Letícia Castro | 2 de julho de 2020

Evento celebraria 50 anos no parque. Foto: Fernando Dias/Divulgação Evento celebraria 50 anos no parque. (Foto: Fernando Dias/Divulgação) Foto: Fernando Dias/Divulgação

A edição 2020 da Expointer foi cancelada, após uma reunião na tarde desta quinta-feira (2). A decisão deve ser publicada pelo governo do Estado. Em nota, o governo informa que as entidades copromotoras da Expointer 2020, em comum acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, decidiram cancelar o evento que ocorreria no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, devido à pandemia do coronavírus.

Confira a nota oficial:

“As entidades copromotoras da EXPOINTER2020–FARSUL, OCERGS, SIMERS, FETAG, FEBRAC e Município de Esteio, em conjunto com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAPDR, vem a público comunicar que, de comum acordo, decidiu-se pelo cancelamento do histórico evento aberto ao público no Parque de Exposições Assis Brasil na cidade de Esteio-RS, em função da pandemia causada pelo Covid-19.

Ao mesmo tempo registra-se que provas técnicas de associações de produtores e atividades de julgamento de animais serão prioritariamente consideradas, observados os protocolos de saúde pública e sem a participação de público visitante.

Por fim, salienta-se que a decisão ora tomada, fundamenta-se em critérios de adequação às normas sanitárias, ao tempo em que reafirma-se a importância do evento agropecuário para a sociedade gaúcha.

Esteio – RS, 02 de julho de 2020.”

O evento

Prevista, como tradicionalmente ocorre, para o fim de agosto, a feira em Esteio chegou a ser programada para ser de 26 de setembro a 4 de outubro.

A nova data foi anunciada no dia 18 de junho pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho. A feira, que neste ano celebraria os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Estavam previstos protocolos de segurança sanitária definidos pela Secretaria da Saúde, entre eles a medição da temperatura de visitantes e túneis de desinfecção nos portões de entrada. Apesar dos estudos, o evento acabou cancelado.

No ano passado, a 42ª Expointer alcançou faturamento de R$ 2,69 bilhões, dos quais R$ 2,54 bi em intenções de negócios do setor de máquinas e implementos agrícolas.

A Expointer também é essencial para a agricultura familiar, em especial para as agroindústrias que neste ano, em razão da pandemia, tiveram de enfrentar o cancelamento de inúmeras feiras no Estado. Na edição de 2019, a área movimentou R$ 4,5 milhões.

