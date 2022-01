Acontece FADERGS convoca para a “Hora H do Emprego” em sua nova campanha

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação/ Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A FADERGS, que integra o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do País, o Ecossistema Ânima, anuncia sua nova campanha de comunicação. Assinada pela Agência LVL, a estratégia é ressaltar que na Instituição são formados os melhores talentos e que ela é uma ponte no caminho que leva o profissional às principais vagas disponíveis no mercado.

Sob o mote “Vem pra FADERGS, a gente prepara você para a hora H do emprego”, o filme integra a primeira fase da campanha, que terá vídeos em versões de 15 e 30 segundos e destaca algumas das atividades que realmente diferenciam a formação dos futuros profissionais, colocando-os em condições de atuar na profissão escolhida.

“Essa comunicação não trata apenas de apresentar a instituição, mas de trazer o mercado de trabalho para dentro da universidade é um dos propósitos da companhia. Queremos que os alunos tenham essa visão do ambiente do trabalho que eles irão encontrar e que possam vivenciar o dia a dia da sua profissão logo no primeiro semestre”, explica o vice-presidente de marketing da Ânima Educação, Marcelo Henrik.

O foco no mercado de trabalho tem total sinergia com a real atuação da FADERGS e deverá rodar até meados de fevereiro, em TV aberta, digital, OOH e rádio. As peças reforçam a metodologia inovadora da Ânima Educação, focada no ensino de qualidade e que respeita a individualidade dos estudantes, como a escolha de um currículo que corresponda aos seus anseios, a experiência multidisciplinar e o aprendizado dentro de grandes empresas.

“É uma grande honra lançar uma campanha com uma linguagem tão verdadeira, objetiva e que se diferencia dos demais no segmento e que só engrandece o discurso e as ideias inovadoras que o Ecossistema Ânima traz para transformar a educação do nosso país,” disse o CEO da LVL, Roberto Campos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece