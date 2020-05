Colunistas Fatos históricos do dia 3 de maio

Por Efemérides | 3 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

1855 — William Walker, aventureiro americano, parte de São Francisco com cerca de 60 homens para conquistar a Nicarágua.

1860 — Carlos XV da Suécia e Noruega é coroado rei da Suécia.

1913 — Estreia do filme Raja Harishchandra, o primeiro longa-metragem indiano, marcando o início da indústria cinematográfica indiana.

1920 — Fracassa um golpe de Estado bolchevique na República Democrática da Geórgia.

1921 — Partição da Irlanda: o Ato do Governo da Irlanda de 1920 é aprovado, dividindo a Irlanda em Irlanda do Norte e Irlanda do Sul.

1937 — Gone with the Wind, um romance de Margaret Mitchell, ganha o Prêmio Pulitzer de Ficção.

1951 — Inauguração do Royal Festival Hall de Londres.

1960 — Inauguração do museu Casa de Anne Frank em Amsterdã (Holanda), Países Baixos.

1999 — O tornado de Bridge Creek-Moore, de categoria F5, arrasa a cidade de Oklahoma City, nos Estados Unidos, com ventos que ultrapassam os 420 km/h.

2007 — A menina britânica Madeleine McCann, de 4 anos, desaparece na Praia da Luz, Portugal, iniciando “o caso de desaparecimento mais noticiado da história moderna”.

2018 — O grupo terrorista separatista basco ETA anuncia sua dissolução e cessação de todas as atividades.

Nascimentos

1469 — Nicolau Maquiavel, filósofo e historiador italiano (m. 1527).

1859 — Andy Adams, escritor norte-americano (m. 1935).

1903 — Bing Crosby, ator e cantor norte-americano (m. 1977).

1906 — Mary Astor, atriz norte-americana (m. 1987).

1910 — Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, lexicógrafo, filólogo e ensaísta brasileiro (m. 1989).

1919 — Pete Seeger, músico estadunidense de música folclórica (m. 2014).

1921 — Sugar Ray Robinson, pugilista norte-americano (m. 1989).

1924 — Ken Tyrrell, automobilista britânico (m. 2001).

1926 — Milton Santos, geógrafo brasileiro (m. 2001).

1928 — Julien Guiomar, ator francês (m. 2010).

1930 — Yvonne Sherman, patinadora artística americana (m. 2005).

1933 — James Brown, cantor e compositor norte-americano (m. 2006); e Steven Weinberg, físico norte-americano.

1934 — Frankie Valli, músico norte-americano.

1937 — Nélida Piñon, escritora brasileira.

1938 — Agnaldo Rayol, cantor, compositor e ex-ator brasileiro.

1946 — José Genoino, político brasileiro.

1950 — Buza Ferraz, ator e diretor brasileiro (m. 2010).

1961 — Steve McClaren, treinador de futebol britânico.

1975 — Christina Hendricks, atriz norte-americana.

1977 — Bruno Mazzeo, humorista e ator brasileiro.

1981 — Murilo Endres, jogador de vôlei brasileiro.

1982 — Juliana Alves, atriz e modelo brasileira.

1985 — André Lima, futebolista brasileiro.

2004 – Mel Maia, atriz brasileira.

Falecimentos

1925 — Clément Ader, engenheiro francês (n. 1841).

1983 — Armando José Fernandes, compositor português (n. 1906).

1987 — Dalida, cantora francesa (n. 1933).

2001 — Afonso Praça, jornalista e escritor português (n. 1939).

2004 — Lygia Pape, artista plástica brasileira (n. 1929).

2006 — Karel Appel, pintor, escritor e escultor holandês (n. 1921).

2007 — Walter Schirra, astronauta norte-americano (n. 1923).

2008 — Leopoldo Calvo-Sotelo, político espanhol (n. 1926).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas