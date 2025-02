Futebol Favoritos ao título do Brasileirão Série A 2025

11 de fevereiro de 2025

Alguns times despontam como favoritos, enquanto outros correm por fora na busca pela taça. Foto: Divulgação

O Campeonato Brasileiro Série A 2025 promete ser uma das edições mais disputadas dos últimos anos, com diversas equipes se reforçando para brigar pelo título. De acordo com as odds apresentadas na BettingGuide , alguns times despontam como favoritos, enquanto outros correm por fora na busca pela taça.

Palmeiras e Flamengo: os grandes favoritos

As casas de apostas colocam Palmeiras e Flamengo no topo da lista, ambos com odds de 4.50, o que implica uma probabilidade de 22,22% de título. Essas duas equipes têm dominado o futebol brasileiro nos últimos anos e possuem elencos recheados de estrelas.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, continua sendo um time extremamente competitivo, com um elenco equilibrado e experiente. Nos últimos anos, tem sido o clube mais dominante do país, conquistando quatro títulos entre 2016 e 2023 (2016, 2018, 2022, 2023) e ainda chegando à final em 2017, 2019 e 2024.

Já o Flamengo, que sempre investe pesado em reforços, busca mais um título nacional. O Rubro-Negro venceu dois Brasileirões nos últimos anos (2019 e 2020) e ficou com o vice-campeonato em 2018, 2020 e 2021, além de ter sido terceiro colocado em 2016 e 2024.

Botafogo e Corinthians: candidatos ao título

Logo atrás dos dois favoritos aparecem Botafogo e Corinthians, ambos com odds de 7.50, indicando uma probabilidade de 13,33%.O Botafogo chega embalado após vencer o Brasileirão de 2024, encerrando um longo jejum de títulos. Essa conquista pode dar moral ao time para seguir brigando no topo da tabela.

O Corinthians, por sua vez, busca retomar seus dias de glória. O Timão conquistou dois títulos recentes (2015 e 2017) e tenta voltar ao protagonismo na competição nacional.

Internacional e São Paulo: brigando no topo

Outras duas equipes que aparecem bem cotadas são Internacional (odd de 8.00) e São Paulo (odd de 13.00).

O Internacional tem sido um time competitivo nos últimos anos, conquistando o terceiro lugar em 2018 e sendo vice-campeão em 2020 e 2022. O Colorado sempre chega forte na disputa, mas ainda busca quebrar o jejum de títulos na competição.

Já o São Paulo tenta transformar sua força nos mata-matas em consistência no Brasileirão. Apesar de não ter títulos no período recente, sua tradição e elenco sempre fazem do Tricolor um adversário perigoso.

Cruzeiro e Santos: possíveis surpresas

Com odds de 14.00 e 15.00, respectivamente, Cruzeiro e Santos aparecem como equipes que podem surpreender na briga pelo título. O Santos já demonstrou ser um time competitivo nos últimos anos, terminando como vice-campeão em 2016 e 2019, além de um terceiro lugar em 2017. Se conseguir manter a regularidade, pode ser um candidato ao topo da tabela. O Cruzeiro, depois de anos difíceis, tenta retomar sua força no futebol nacional. Se os reforços derem certo, pode brigar na parte de cima da tabela.

Fluminense e Grêmio: candidatos subestimados?

Apesar de não estarem entre os grandes favoritos ao título do Brasileirão 2025, Fluminense e Grêmio têm um histórico recente que merece atenção. Ambos possuem odds de 31.00, o que sugere que as casas de apostas não esperam uma campanha de título, mas seus desempenhos nos últimos anos mostram que podem surpreender.

O Fluminense ficou no pódio em 2022, terminando na terceira posição, e tem um elenco competitivo, além da experiência recente em competições internacionais. Já o Grêmio, mesmo oscilando entre temporadas fortes e momentos de reconstrução, foi vice-campeão em 2023, o que demonstra sua capacidade de brigar na parte de cima da tabela.

Com elencos talentosos e uma tradição de boas campanhas, Flu e Grêmio podem ser apostas interessantes para quem busca surpresas na briga pelo título. Se mantiverem regularidade ao longo do campeonato, podem desafiar os favoritos e lutar por algo grande.

Os azarões da competição

Enquanto os favoritos brigam pelo título, outros clubes aparecem como verdadeiros azarões na disputa. Ceará (501.00), Sport Recife (251.00) e Mirassol (351.00) são considerados as equipes com menos chances de levantar a taça, segundo as odds.

Com tantos times fortes e um equilíbrio cada vez maior, o Brasileirão 2025 promete muitas emoções. Resta saber se os favoritos confirmarão as expectativas ou se teremos um campeão inesperado.

Favoritos ao título do Brasileirão Série A 2025

