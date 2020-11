Dicas de O Sul Feira do Pêssego é realizada no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O evento prossegue até o dia 3 de dezembro Foto: Alex Rocha/PMPA O evento prossegue até o dia 3 de dezembro. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Feira do Pêssego de Porto Alegre começou nesta terça-feira (03) na Praça XV, no Centro Histórico de Porto Alegre. Com seis bancas, a venda da fruta e de outros produtos prossegue até o dia 3 de dezembro, de segunda a sábado, das 9h às 17h.

Em função da pandemia de coronavírus, a feira substitui a tradicional Festa do Pêssego, que teve a sua 36ª edição suspensa e deve retornar em 2021.

Com a adoção dos protocolos sanitários previstos para as feiras, como o distanciamento mínimo de cinco metros entre as bancas, os produtores esperam comercializar em torno de 25 toneladas de frutas.

Além do pêssego, os consumidores encontram no local ameixa, flores secas, vagem, beterraba, butiá, tomate cereja, caqui, nectarina, acerola, melão, uvas, sorvete de pêssego e de morango, entre outros produtos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul