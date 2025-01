Com o resultado, João entrou provisoriamente no top 100 do ranking mundial de tênis do circuito masculino. A lista oficial só sairá depois do Australian Open, mas o jovem aparece na 98ª posição em uma atualização em tempo real. Ele chegou ao Grand Slam como 112º colocado, depois de dois títulos consecutivos, no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra.

O triunfo sobre Rublev foi a 14ª vitória seguida do brasieliro, que se tornou profissional em 2024 e veio do qualifying do Australian Open. Na próxima rodada, o carioca enfrenta o italiano Lorenzo Sonego, que passou pelo suíço Stan Wawrinka por 3 sets a 1.