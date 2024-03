Acontece Fiergs lança campanha para reposicionar a produção industrial gaúcha no mercado nacional

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Objetivo da entidade é promover um novo olhar sobre as indústrias estabelecidas no Rio Grande do Sul. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

Uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) junto aos Sindicatos Industriais filiados à entidade concluiu pela necessidade de reposicionar o produto gaúcho no mercado nacional. “Queremos consolidar uma nova percepção sobre os produtos que levam a marca de origem RS. Uma nova percepção de valor. Um novo olhar sobre as indústrias estabelecidas no Rio Grande do Sul que, pela localização geográfica, precisam, além de tudo, superar a questão logística das distâncias até os principais mercados consumidores do País. Assim, estamos reunidos aqui para lançarmos o Movimento Produto RS”, disse o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, ao apresentar a iniciativa, nesta terça-feira (12), em almoço na sede da Federação.

A ideia é, segundo o presidente Petry, que o Movimento Produto RS se some ao protagonismo do setor industrial, assim como o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs) e a Fiergs, que desde a década de 30 promovem as indústrias e os industriais. Pelos meios de comunicação tradicionais e digitais, a Fiergs irá não apenas apresentar a indústria do Estado, mas também atrair investimentos e outros olhares para o Rio Grande do Sul, em parceria com o setor público.

“Queremos trabalhar em união para elevar o reconhecimento do produto gaúcho ao patamar que ele merece. Que o movimento Produto RS seja o acelerador de uma nova era de conquistas para toda a sociedade rio-grandense”, ressaltou o presidente da Fiergs, explicando que os destinos das exportações gaúchas podem ser multiplicados, pois os produtos do RS estão presentes em 160 países.

Representando o governador Eduardo Leite no evento, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ressaltou a necessidade de valorização da produção gaúcha. Além do Movimento Produto RS da Fiergs, citou a criação pelo Governo do Estado da Agência de Promoção Comercial e Atração de Investimentos, aprovada no final do ano passado e que está em fase de estruturação. Será um serviço com a presença do setor público e privado, com o objetivo de potencializar a promoção comercial dos produtos do Rio Grande do Sul e atrair novos investimentos.

Para o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Gaúcha, Cláudio Branchelli, “a indústria gaúcha tem a capacidade de competir contra qualquer player global”, exaltando a iniciativa da Fiergs.

Os presidentes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL), Vitor Augusto Koch, e da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, manifestaram que serão parceiros do movimento.

