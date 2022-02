Finlândia, Dinamarca e Bélgica anunciaram neste domingo (27) que vão fechar seu espaço aéreo para aviões russos em resposta à invasão da Ucrânia, seguindo os passos de muitos países europeus.

Com mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, a Finlândia “se prepara para fechar o espaço aéreo ao tráfego aéreo russo”, declarou o ministro dos Transportes, Timo Harraka, em um tuíte publicado na madrugada deste domingo.

Belgium has decided to close its airspace to all Russian airlines.

Our European skies are open skies. They're open for those who connect people, not for those who seek to brutally aggress.

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 27, 2022