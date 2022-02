Dupla Grenal Ônibus do Grêmio é apedrejado antes do Grenal; atleta é ferido e os dois clubes concordam em não jogar

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O paraguaio Villassanti, que estaria escalado para o clássico, ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Moinhos de Vento. Foto: Reprodução/Twitter O paraguaio Villassanti, que estaria escalado para o clássico, ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Moinhos de Vento. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, afirmou que o clube não jogará o clássico Grenal marcado para as 19h deste sábado (26), no Beira-Rio, pela 9ª rodada do Gauchão, após o ônibus do clube ser atingido por pedradas na chegada ao estádio. A diretoria do Internacional também concorda na suspensão da partida.

O paraguaio Villassanti, que estaria escalado para o clássico, ficou ferido e precisou ser encaminhado por ambulância para o hospital para passar por exames mais detalhados. Outros jogadores também foram atingidos por estilhaços de vidros.

“O Grêmio está cuidando de seus jogadores. Não teremos nem médico para o jogo, já que ele está indo para o hospital junto do Villasanti. O clube aguardará as decisões e irá embora logo em seguida”, disse Romildo. “O vestiário está conturbado, traumatizado, completamente abatido emocionalmente. Temos um jogador que quase morreu.”

“Não estamos nos sentindo seguros. O Villasanti estava escalado para a partida. Temos vários jogadores que tiveram de ir tomar banho, pois estavam cheios de vidro. Não há condições técnicas, nem psicológicas para a partida”, disse Bolzan Jr.

Posicionamento do Inter

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, afirmou que “o Sport Club Internacional afirma com veemência sua contrariedade em relação a esse episódio. O Internacional vai contribuir com todos seus aparatos para encontrar o causador de tudo isso”. “Desta forma que nos pronunciamos. Condenando toda e qualquer atitudade relacionada a esta agressão. Hoje não é com o Inter, mas um dia poderá ser. Temos que acabar com isso no futebol brasileiro.”

“O Sport Club Internacional afirma com veemência sua contrariedade em relação a esse episódio. O Internacional vai contribuir com todos seus aparatos para encontrar o causador de tudo isso.”

Estado de saúde

De acordo com a assessoria do Grêmio, o atleta Villasanti está bem. “Ele fez todos os exames do protocolo de traumatismo e concussão do Hospital Moinhos de Vento”, afirmou o comunicado. “O atleta teve um TCE (traumatismo craniano) e, em viurtude do traumatismo, uma concussão cerebral”. A nota informou que o jogador “não teve fratura na cabeça. Teve escoriações no rosto e trauma no quadril.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Grenal