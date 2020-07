Esporte Flamengo decide cobrar por transmissão de jogos na internet

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Sócios não precisarão pagar. Foto: Reprodução/Facebook Sócios não precisarão pagar. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

Neste domingo (5), o Flamengo irá transmitir sua partida contra o Volta Redonda, semifinal da Taça Rio. Após a polêmica com a TV Globo, o clube decidiu que a transmissão com vídeo e áudio será online, e que irá cobrar de quem não for sócio.

Segundo o clube, a transmissão com vídeo e áudio será na plataforma MyCujoo, ao “preço popular de R$10”, no Brasil, e US$8, fora do País. A venda é feita pelo site da plataforma, e o pagamento pode ser feito com cartões de débito e crédito.

A decisão vem provocando polêmicas e críticas nas redes sociais, em especial pelo valor em meio à pandemia e pelo fato de muitos torcedores enfrentarem problemas com o acesso à internet.

Amanhã tem Flamengo x Volta Redonda, pela semifinal da Taça Rio. A nossa transmissão começa às 14h. O torcedor que está no Brasil poderá assistir no MyCujoo (com imagens) por R$ 10. O torcedor que está no exterior por US$ 8. Sócio-torcedor não paga. https://t.co/E3ZrrYzOtf pic.twitter.com/GE1NM0GgYZ — Flamengo (@Flamengo) July 4, 2020

Para sócios-torcedores, a exibição com imagens no MyCujoo será gratuita. O clube prometeu informar o procedimento para o acesso com todos os detalhes em um passo a passo, através de e-mail.

A transmissão com áudio e sem imagens, como vinha sendo feita, será gratuita, na FlaTV, nos perfis oficiais do clube no YouTube, Facebook e Twitter. O pré-jogo começa às 14h e a bola rola às 16h, no estádio do Maracanã.

Transmissão do jogo do Flamengo, neste domingo, contra o Volta RedondaSaiba mais em: https://www.flamengo.com.br/noticias/futebol/transmissao-do-jogo-do-flamengo–neste-domingo–contra-o-volta-redonda Publicado por Clube de Regatas do Flamengo em Sexta-feira, 3 de julho de 2020

