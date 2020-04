Rio Grande do Sul Força Federal chega a Bagé para ações de combate à Covid-19 no sistema prisional

2 de abril de 2020

Foto: Ascom Seapen

A Força de Cooperação Penitenciária do Depen (Departamento Penitenciário Nacional), órgão vinculado ao Ministério da Justiça, chegou a Bagé no final da tarde desta quinta-feira (2) e começou a agir imediatamente no Presídio Regional localizado no município.

Por iniciativa da Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul), em articulação com o Depen, os 31 agentes, que atuavam em presídios no Pará, terão três missões distintas: reforçar o perímetro externo da unidade, apoiar ações preventivas de controle à pandemia de coronavírus e capacitar agentes da polícia penal gaúcha em procedimentos de segurança, conforme a doutrina do departamento.

Bagé é uma das cidades mais atingidas pelo surto de Covid-19, embora até o momento, no que diz respeito ao sistema prisional, apenas um apenado teve contaminação confirmada. O preso idoso se encontra em isolamento, com prisão domiciliar decretada e usando tornozeleira eletrônica. Os cinco agentes que tiveram contato direto com ele estão afastados preventivamente.

A chegada da Força de Cooperação Penitenciária foi acompanhada pessoalmente pelo superintendente da Susepe, Cesar da Veiga, que seguiu com o comboio da capital para a região da Campanha. Os agentes não têm prazo para deixar o município de Bagé. A contribuição deles, nesse momento de dificuldades, foi celebrada pelo titular da Seapen. “Além da já conhecida qualificação técnica, é notável a determinação da Força Nacional em colaborar com o Estado, neste momento tão duro. A integração dos agentes federais com os policiais penais estaduais e o desassombro no enfrentamento dos riscos da pandemia é absolutamente notável. Esta articulação de Estado, Depen e comunidade de Bagé nos tornará ainda mais fortes”, afirmou Cesar Faccioli.

