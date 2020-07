Rio Grande do Sul Frio e geada atingem o Rio Grande do Sul nesta semana

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Esta terça e a quarta serão geladas no Estado Foto: Arquivo/PMPA (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

Nesta semana, o frio volta a atingir o Rio Grande do Sul e geadas podem ocorrer no Estado, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Nesta terça (14) e na quarta (15), a presença de uma nova massa de ar frio e seco provocará declínio acentuado das temperaturas, com mínimas negativas e formação de geada na maioria das regiões.

Os volumes de chuva previstos são inferiores ao registrados na semana anterior e devem oscilar entre 15 e 45 milímetros na maioria dos municípios gaúchos.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima nesta terça deve ser de 4ºC, e a máxima, de 11ºC. Na quarta, os termômetros marcam entre 3ºC e 11ºC. A chuva deve retornar à Capital na quinta-feira (16).

