Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Gabigol marcou seu 100º gol em Campeonato Brasileiro no domingo (4), contra o Ceará. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Gabigol marcou seu 100º gol em Campeonato Brasileiro no domingo (4), contra o Ceará. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Gabriel Barbosa alcançou mais uma marca histórica. Com o gol diante do Ceará, no domingo (4), no Maracanã, o atacante do Flamengo chegou aos 100 gols pelo Campeonato Brasileiro, tornando-se o atleta mais jovem a alcançar esse número, com 26 anos e cinco dias. O recorde pertencia a Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, com 26 anos e 24 dias.

Dos 99 gols de Gabi no Brasileirão, 58 foram pelo Flamengo e 42 pelo Santos. Esta é apenas mais uma marca a ser alcançada pelo camisa 9, que já é o artilheiro do clube no Século XXI (126 gols), no Brasileirão por pontos corridos (57) e da Libertadores (27), entre outras tantas.

O feito de Gabi veio em seu 200º jogo vestindo o Manto. O camisa 9 se juntou ao grupo de jogadores do atual elenco com 200 ou mais partidas pelo Flamengo, como Everton Ribeiro, Diego, Diego Alves e Rodinei.

Outro recorde

Além de marcar muitos gols, o atacante tem fama de ser muito estourado. No mesmo dia do recorde de gols, o atleta chegou à sétima expulsão desde 2019. O camisa 9 do Flamengo é o jogador que mais foi expulso no futebol brasileiro nas últimas quatro temporadas. Dos setes vermelhos apenas um aconteceu por falta, que foi logo o primeiro, na derrota para o Peñarol, na Libertadores em 2019. Um carrinho frontal fez Gabi receber o vermelho direto.

Além de Gabigol, o volante Allan também possui sete cartões vermelhos, porém as punições foram acumuladas em passagens pelo Fluminense e pelo Atlético-MG. Dos setes, cinco foram por falta e dois por atitude antidesportiva. O recorte se refere aos jogadores que atuaram na Série A do futebol brasileiro.

Outros cinco cartões vermelhos de Gabigol foram por atitude antidesportiva – sendo divididos em categorias: desrespeito ao árbitro, provocação, ofensas à arbitragem, ironia e agressão leve. Um cartão foi por reclamação. Ao todo, três cartões vermelhos diretos.

Cinco expulsões aconteceram quando o Flamengo era mandante da partida. O levantamento do Espião Estatístico indica que as expulsões aconteceram quatro vezes pelo Brasileiro, duas vezes pela Libertadores e uma vez pelo Carioca.

Com exceção da expulsão contra o Bahia, que aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo, todas as outras aconteceram na segunda etapa. Em sua maioria, atacante foi expulso a partir dos 30 do segundo tempo, sendo três punições nos acréscimos.

