Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Com o aumento de prazo de suporte, aparelhos tendem a durar mais. (Foto: Reprodução)

Todo smartphone tem uma data de validade. Chega o dia em que as atualizações de software param de chegar e você começa a perder novos aplicativos e protocolos de segurança. Na maioria dos telefones, isso costumava acontecer depois de apenas três anos.

Mas as coisas estão começando a mudar. Em outubro de 2023, o Google informou que o smartphone Pixel 8 receberia atualizações de software por sete anos, em vez de três anos para os Pixels anteriores.

Neste ano, a Samsung – a mais lucrativa entre as fabricantes de celulares com sistema Android – definiu um cronograma de software semelhante para seu smartphone Galaxy S24. Em seguida, o Google disse que faria o mesmo com seu Pixel 8A, a versão econômica do Pixel 8, que chegou às lojas dos EUA nessa semana. As duas empresas disseram que expandiram seu suporte de software para fazer com que seus celulares durem mais.

Não faz muito tempo que as gigantes da tecnologia lançavam novos dispositivos que incentivavam as pessoas a comprar outro a cada dois anos, mas, nos últimos anos, as vendas de smartphones diminuíram em todo o mundo, pois suas melhorias se tornaram imperceptíveis. Hoje, as pessoas querem que seus telefones durem cada vez mais.

A Samsung e o Google, agora, estão tentando alcançar a Apple, que fornece atualizações de software para iPhones durante cerca de sete anos.

No passado, os fabricantes de telefones Android diziam que o processo técnico de fornecer atualizações de software era muito complicado e que, para manter a lucratividade, eles abandonavam o suporte após alguns anos. Mas as empresas de tecnologia estão agora sob pressão para investir na durabilidade de seus dispositivos.

Direito ao reparo

Em 2021, a Comissão Federal de Comércio dos EUA anunciou que deixaria mais rígida a aplicação da lei contra empresas de tecnologia que dificultassem o conserto e a manutenção de seus produtos. Isso acelerou o movimento “direito ao reparo”, um projeto de lei que exige que as empresas forneçam peças, ferramentas e software para prolongar a vida útil de seus aparelhos.

O Google anunciou seu novo compromisso com smartphones depois de ter sido pressionado a adotar uma medida semelhante para seus laptops. Em setembro de 2023, a empresa concordou em expandir o suporte de software para seu Chromebook para dez anos, em vez de oito, em resposta a uma campanha popular que destacou como os laptops do Google estavam causando problemas de orçamento nas escolas.

Nathan Proctor, diretor da U.S. PIRG, uma organização sem fins lucrativos que liderou a campanha do Chromebook, diz que o novo padrão de sete anos de suporte para smartphones teria um efeito maior. “É uma grande vitória para o meio ambiente”, diz ele. “Quero ver mais disso.”

Dicas de cuidados

A razão de os dispositivos não serem atualizados por vários anos está na própria velocidade do celular. A cada atualização, novas funções são adicionadas e, com isso, o smartphone é mais exigido. Com o tempo, essa capacidade pode se esgotar diante das novas funcionalidades, assim como o hardware (a parte física) pode se desgastar, diminuindo sua potência.

Porém, com o avanço das configurações presentes em smartphones – incluindo cada vez mais memória –, a possibilidade de esses dispositivos comportarem mais atualizações aumenta.

As atualizações de software são uma grande parte do que mantém um telefone funcionando bem, mas há outras etapas para prolongar a vida útil do smartphone, semelhante à manutenção de um carro. Elas incluem:

• Trocar a bateria a cada 2 anos: As baterias de íons de lítio têm vida útil limitada. Após cerca de dois anos, a quantidade de carga que elas podem manter diminui, e é aconselhável a substituição.

• Proteção do aparelho: A maior parte dos smartphones ainda é feita de vidro, portanto, para que um telefone dure sete anos é aconselhável investir em uma capa de proteção de alta qualidade. Um protetor de tela também é útil, embora muitos não gostem da forma como ele distorce a qualidade da imagem da tela. A menos que você seja muito desastrado, não é recomendável pagar por garantias estendidas, pois seus custos podem exceder o preço de reparo.

• Limpeza do aparelho: Com o tempo, as portas de carregamento e as saídas dos alto-falantes ficam entupidas com sujeira, fiapos de tecido e maquiagem. Esses resíduos acumulados podem fazer com que o telefone demore mais para carregar ou que seja mais difícil ouvir uma chamada telefônica. Felizmente, um palito de dentes resolve o problema.

