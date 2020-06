Rio Grande do Sul Porto Alegre e mais quatro regiões estão em estado de alerta no mapa de distanciamento controlado

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

Governador Eduardo Leite atualiza o mapa do distanciamento controlado no RS. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador Eduardo Leite atualiza o mapa do distanciamento controlado no RS. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Porto Alegre e as regiões de Canoas, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Palmeira das Missões estão em estado de alerta no mapa de distanciamento controlado, e podem passar da bandeira laranja para a vermelha a partir de terça-feira (23). A nova coloração aponta risco alto e resulta em mais restrições ao funcionamento do comércio e de serviços. O anúncio foi feito pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, durante live no início da noite deste sábado (20).

A atualização dos municípios dentro do sistema de bandeiras que regula o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul deve ser publicado em decreto até a madrugada deste domingo (21). As prefeituras terão 24 horas para encaminhar possíveis recursos, que serão analisados na segunda-feira (22) pelo executivo estadual. Somente após discussão e considerações pelo gabinete de crise do Piratini é que entram em vigor na terça (23), a decisão anunciada neste sábado.

O governador Eduardo Leite pediu compreensão sobre a situação das regiões que terão trocas de bandeira. Ele diz que o governo vai considerar os argumentos dos municípios e que “não tem nenhum prazer em interromper atividades econômicas”.

“Estamos finalizando a 25ª semana epidemiológica e se observa, historicamente, que na 27ª semana acontece o pico na demanda do nosso sistema hospitalar. Por isso redobrem os seus cuidados. Pois se houver aumento de doenças respiratórias agudas graves e de Covid-19, vai aumentar a nossa demanda de atendimento nas unidades hospitalares”, alerta o governador.

A piora nos indicadores de propagação da Covid-19 e da capacidade de atendimento do sistema de saúde do Rio Grande do Sul agravou a situação de outras regiões, também. Com o avanço da doença, o Estado gaúcho apresenta uma predominância de bandeiras laranja e vermelha. Ao todo, 12 das 20 regiões sofreram mudanças nesta rodada. Contudo, segue sem nenhuma bandeira preta (risco altíssimo).

Conforme a análise preliminar, oito regiões tiveram piora na classificação final e, portanto, terão maiores restrições de suas atividades. Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas e Palmeira das Missões, que estavam em bandeira laranja (risco epidemiológico médio) foram para vermelha (risco alto). E três – Pelotas, Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul – passaram de amarela (risco baixo) para laranja (médio).

Quatro regiões tiveram redução de risco: Caxias do Sul e Uruguaiana, que eram as duas únicas regiões com bandeira vermelha após revisão de dados pelo governo, apresentaram melhora em indicadores e migraram para bandeira laranja. As regiões de Bagé e Santa Rosa também progrediram, saindo da bandeira laranja para amarela.

Sob bandeira vermelha, o comércio de rua só pode funcionar para vender itens essenciais (artigos de saúde, alimentos, higiene, entre outros), e desde que com limitação de 50% no número de funcionários. Os demais tipos de estabelecimento devem permanecer fechados.

Nos shoppings, também só fica liberado o acesso a serviços como supermercados, farmácias e lavanderias, com 25% dos empregados. Restaurantes não podem receber clientes, apenas funcionar por telentrega, drive-thru ou retirada.

Live de atualizações – 20/06 Live de atualizações sobre o coronavírus no Rio Grande do Sul.Quer receber informações das lives direto no seu celular? Inscreva-se no canal do Youtube do Governo RS: https://www.youtube.com/watch?v=XtqDiYkETlI Publicado por Governo do Rio Grande do Sul em Sábado, 20 de junho de 2020

