Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

O governo do Rio Grande do Sul pagou os incentivos hospitalares no valor de R$ 70 milhões para mais de 200 instituições filantrópicas, públicas e próprias do Estado.

O valor é proveniente do Tesouro gaúcho e garante a oferta de serviços por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto, saúde mental, entre outros.

“Com o pagamento, realizado na última quarta-feira, o governo do Estado mantém a regularidade dos repasses na área da saúde, uma das prioridades desde o início da gestão atual”, afirmou o Executivo.

