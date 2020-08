Governo do RS quita nesta sexta os salários de julho dos servidores estaduais

O governo do Rio Grande do Sul quita, nesta sexta-feira (14), a folha de julho dos servidores estaduais que ainda estão com os salários em aberto (7% dos vínculos).

O pagamento estava previsto inicialmente para o dia 31 deste mês, mas foi antecipado. A mudança no calendário se deve à arrecadação efetiva de ICMS até o dia 12 ter acumulado R$ 180 milhões brutos acima da estimativa do governo para o mês.

“O que se observa é uma retomada gradativa das movimentações nos principais setores da economia, repercutindo nas projeções que foram feitas desde o início da pandemia e que são permanentemente revistas. Isso auxilia o Tesouro Estadual e também as prefeituras, que ficam com boa parcela dessa arrecadação”, disse o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso.