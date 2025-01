Rio Grande do Sul Governo gaúcho assina adesão do RS a documento internacional sobre preconceito contra judeus

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Iniciativa foi oficializada durante cerimônia no Palácio Piratini. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

Uma cerimônia no Palácio Piratini, em Porto Alegre, marcou nessa segunda-feira (27) a adesão formal do governo gaúcho a um documento da Aliança Internacional para Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês) que define as características do “antissemitismo”, como é conhecido o preconceito contra judeus.

A ideia é ter na definição uma espécie de balizador para que governos, autoridades e sociedade como um todo entendam e identifiquem casos de antissemitismo.

“O antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus, que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus”, conceitua o texto. “Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientadas contra indivíduos judeus e não judeus e/ou contra os seus bens, instituições comunitárias e instalações religiosas”.

A data do evento na sede do governo gaúcho coincidiu com o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que marca a libertação dos prisioneiros do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, em 1945, ao fim da 2ª Guerra Mundial.

Outros 11 Estados brasileiros já adotam o conceito como forma de combater esse tipo de intolerância. Na lista estão Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Roraima, Goiás e Distrito Federal. Já em caráter internacional, a iniciativa tem como signatários países como Argentina, Uruguai, Canadá e Estados Unidos, em um total de 40.

Dados indicam um aumento de quase 600% nas denúncias de antissemitismo no Brasil desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em outubro de 2023. A informação é da Confederação Israelita do Brasil (Conib), em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp),

Com a palavra…

Participaram da solenidade o governador Eduardo Leite, secretários de Estado, o presidente da Conib, Claudio Lottenberg, e a presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs), Daniela Raad. Ao rubricar o documento, o chefe do Executivo gaúcho frisou:

“Esta adesão reforça nosso compromisso com a construção de uma sociedade que respeita e celebra suas diferentes culturas, religiões e origens. O Rio Grande do Sul tem uma história rica de diversidade e é nosso dever proteger esse patrimônio. Em um momento no qual vemos o aumento de manifestações de ódio e intolerância no mundo, precisamos ser firmes na defesa do respeito e da dignidade”.

(Marcello Campos)

