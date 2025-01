Rio Grande do Sul Justiça determina internação provisória de adolescente envolvido em resgate de presidiário no Interior gaúcho

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Ataque a tiros durante transporte de detento feriu três agentes da Polícia Penal. (Foto: Arquivo/Polícia Penal)

Com parecer favorável do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), a Justiça determinou a internação provisória de um adolescente apreendido por envolvimento em resgate de detento sob custódia de três agentes da Polícia Penal, na cidade gaúcha de Quaraí (fronteira com Artigas, no Uruguai), sexta-feira passada (24). A equipe foi baleada ao conduzir o apenado entre o Presídio Estadual da região e um consultório médico.

As vítimas receberam atendimento em um hospital local e não correm o risco de morrer. Conforme seu depoimentos, a emboscada se deu durante a manhã, quando o menor de idade e dois adultos se aproximaram de carro e efetuou diversos tiros, fugindo em seguida com o resgatado em uma caminhonete – posteriormente abandonada às margens de um rio.

Ao volante

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a internação provisória foi decretada pelo prazo de 45 dias. Também foi determinada a quebra do sigilo de um celular apreendido. O garoto, que já era reincidente, admitiu participação no episódio – ele dirigia o veículo utilizado na emboscada – e forneceu detalhes que ajudaram na captura do fugitivo e de um de seus comparsas. O outro ainda não foi encontrado pela Polícia.

“Mantivemos contato direto com o titular da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Mateus Schwartz dos Anjos, que nos atualizou os passos da investigação até a captura dos envolvidos”, destacou o promotor Rafael Zem. Ele já esteve no presídio para obter mais informações sobre o caso, resolvido em menos de 36 horas.

(Marcello Campos)

