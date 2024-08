Rio Grande do Sul Governo lança a 47ª Expointer destacando a força de superação do povo gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

O evento ocorrerá de 24 de agosto a 1º de setembro no PEEAB (Parque Estadual de Exposições Assis Brasil), em Esteio Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom O evento ocorrerá de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a 47ª Expointer foi lançada oficialmente nessa segunda-feira (12), em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite. O evento ocorrerá de 24 de agosto a 1º de setembro no PEEAB (Parque Estadual de Exposições Assis Brasil), em Esteio, e tem como slogan: Superar é da nossa natureza.

Para Leite, após as enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul, a realização desta Expointer é mais um símbolo da resiliência e da força do povo gaúcho.

“Além de sua relevância em termos de resultados econômicos, há um efeito moral na autoestima e na percepção dos gaúchos sobre a reconstrução do Estado. Esse é mais um componente importante para que façamos uma grande feira, que injete essa força de resiliência. Neste momento histórico que exige tanto de todos nós, esta Expointer também vai ficar marcada dentro dessa jornada, mostrando que a superação faz parte da nossa natureza, como diz o mote desta edição”, afirmou o governador.

Os fenômenos da natureza são rotina no dia a dia de quem trabalha no campo, sejam chuvas, vendavais, secas, pragas, geada ou granizo. Superar essas adversidades sempre fez parte da atividade rural e, nesse sentido, a campanha publicitária da 47ª Expointer reforça o sentimento de esperança de que serão vencidos os desafios estabelecidos pelas enchentes.

“Essa Expointer é a da reconstrução, para mostrar ao Brasil e ao mundo que somos aguerridos, fortes e bravos. Tudo o que está sendo feito para a realização da feira tem a dedicação de alguém. Por isso, nosso muito obrigado a toda a equipe do Parque Assis Brasil e aos nossos copromotores. A realização da feira também é para o nosso produtor rural. Que todos os nossos aplausos hoje sejam para os agricultores por toda a dedicação deles”, acrescentou o titular da Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação), Clair Kuhn.

“Esta é a edição que representa a garra dos gaúchos, seu senso de coletividade e solidariedade. Esperamos que o período de 24 de agosto a 1º de setembro seja de muita alegria e sucesso, demonstrando claramente nossa força de superação”, afirmou a subsecretária do PEEAB, Elizabeth Lime.

Os nove dias de feira englobarão uma programação de competições e julgamentos de animais, bem como de comércio e lazer, mostrando a qualidade da produção rural gaúcha, a tecnologia, a inovação e as práticas sustentáveis que aumentam a produtividade, além do melhor da genética do Rio Grande do Sul. Este ano, a Expointer contará com 3.458 animais de argola (que vão a julgamento), quase o mesmo número da edição passada (3.480). A categoria de animais rústicos teve um incremento de 69% no número de inscritos, totalizando 1.344.

A solenidade de lançamento ocorreu na sede da Seapi, no bairro Menino Deus. A escolha desse local para o lançamento também é simbólica. Durante 60 anos, entre 1909 e 1969, a Exposição Agropecuária de Porto Alegre ocorreu no local, à época chamado de Parque de Exposições Menino Deus.

A sede da feira só foi transferida para o Parque de Exposições Assis Brasil em 1970, com a realização da 33ª Exposição Estadual de Animais. Dois anos depois, em 1972, com a participação de 13 países, o evento passou a se chamar Exposição Internacional de Animais, a Expointer.

O lançamento também contou a presença de secretários estaduais, representantes de entidades copromotoras e autoridades. No lançamento, o público também pôde conferir de perto uma mostra de nove animais que participarão da feira e que são considerados as estrelas da Expointer: duas Braford (bovino de corte), uma Poll Dorset (ovino), uma Ile de France (ovino), uma Corriedale Preta (ovino), duas Holandesas (bovino de leite) e dois Crioulos (equídeo).

Copromotores

Durante o lançamento, foram exibidos diversos depoimentos de representantes das entidades copromotoras, que destacavam a contribuição da Expointer para o processo de recuperação do Estado.

Para o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), César Hax, esta edição será um importante marco. “A Expointer sempre gera grande expectativa. Este ano, evidentemente, ela é rodeada de uma expectativa muito maior, por toda a dificuldade que o Estado viveu. Mas eu não tenho dúvida da capacidade do nosso povo, da nossa gente, da administração do parque e do governo do Estado em fazer uma Expointer repleta de coisas boas e que sirva de marco inicial para uma reconstrução do Estado”, afirmou.

Melhorias no parque

O Parque está tomado de obras para receber mais uma edição da Expointer. Devido às enchentes que atingiram o local, o governo do Estado está investindo cerca de R$ 6 milhões em reformas e benfeitorias para melhorar a experiência do público.

A reestruturação das redes elétrica e hidráulica está em andamento, assim como a recuperação de calçamento das ruas e o conserto das calhas dos pavilhões Internacional, da Agricultura Familiar, do Comércio e do Gado de Leite.

Outras importantes melhorias estão em execução: reestruturação de cerca de 1,3 mil metros de rede hidráulica; instalação de mais 4 mil metros de pavs (pisos intertravados de concreto) em novas áreas do parque que serão exploradas; pintura dos pavilhões Internacional e do Comércio, da frente do parque, da bilheteria e das três esferas, que são símbolo da Expointer; além de melhoria, reforma e construção de banheiros, aumentando para 130 o número de sanitários fixos.

Ingressos para a Expointer

Os ingressos para acesso à Expointer custam R$ 18 para pedestres, com meia-entrada (R$ 9) para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento para veículos custa R$ 46 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Em todos os dias do evento, a entrada de visitantes na feira é das 8h às 20h.

