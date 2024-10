Mundo Governo Maduro se retrata após procurador-geral venezuelano acusar Lula de ser agente da CIA

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Governo Maduro ainda disse ter "respeito absoluto à trajetória histórica do presidente Lula da Silva e sua liderança no Brasil"

O ministério das Relações Exteriores da Venezuela esclareceu em comunicado nessa terça-feira (15) que as falas do procurador-geral do Ministério Público do país, Tarek William Saab, de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria sido “cooptado pela CIA” não representam a posição do governo de Nicolás Maduro sobre o presidente brasileiro.

“As recentes declarações emitidas pelo procurador-geral da República sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva correspondem a opiniões de caráter personalíssimo e de nenhuma maneira refletem a posição do Executivo Nacional, responsável pela política exterior venezuelana”, diz a nota.

A chancelaria também enfatizou que ratifica “o respeito absoluto à trajetória histórica do presidente Lula da Silva e sua liderança no Brasil”. O próprio procurador-geral expressou, em comunicado publicado em redes sociais, que sua fala sobre Lula não pode ser atribuída ao governo Maduro.

Segundo ele, veículos estrangeiros orquestram uma “campanha”, na qual “tiram de contexto” e “manipulam à sua conveniência para distorcer” sua opinião sobre o presidente brasileiro. Em uma entrevista à televisão no domingo (13), Saab, declaradamente chavista, acusou o presidente brasileiro de ter se tornado “porta-voz” da “esquerda cooptada pela CIA”, a agência de inteligência dos Estados Unidos.

“Essa esquerda cooptada pela CIA e pelos Estados Unidos na América Latina tem dois porta-vozes”, alegou o procurador, referindo-se ao presidente chileno, Gabriel Boric, e a Lula.

De acordo com Saab, o chefe de Estado brasileiro “não é o mesmo que sai da prisão, por tudo o que ele foi acusado, não é o mesmo de jeito algum, nem fisicamente, nem no jeito que se expressa”.

O venezuelano também afirmou ter uma teoria sobre a transformação de Lula. “Para mim, o Lula foi cooptado na prisão, essa é minha teoria. Ele não é o mesmo que foi o fundador do Partido dos Trabalhadores, quem fundou e promoveu os movimentos trabalhistas do Brasil”, comentou, dizendo que ele e Boric são da esquerda “cooptada” pela CIA.

O procurador criticou Lula por não ter reconhecido a suposta vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho. Os resultados anunciados pelo poder eleitoral e ratificados pela Suprema Corte venezuelana são questionados interna e internacionalmente, já que as atas com os resultados detalhados por mesa de votação nunca foram publicadas. A oposição alega que atas de seus fiscais partidários dão a vitória para o então candidato opositor Edmundo González, por 67% dos votos.

