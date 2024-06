Tecnologia Gravadoras processam duas startups por treinarem modelos de IA com suas músicas

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

A alegação é de que as empresas estão usando uma enorme quantidade de gravações sonoras protegidas por direitos autorais. (Foto: Pixabay)

As maiores gravadoras do mundo estão processando duas startups de inteligência artificial, adotando uma postura agressiva para proteger sua propriedade intelectual contra a tecnologia que facilita a geração de músicas com base em canções existentes.

A Associação da Indústria de Gravação da América (RIAA na sigla em inglês) anunciou hoje ter entrado com processos judiciais contra a Suno AI e a Uncharted Labs, desenvolvedora do Udio AI, em nome da Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music Entertainment. As queixas alegam que as empresas estão treinando ilegalmente seus modelos de IA usando uma enorme quantidade de gravações sonoras protegidas por direitos autorais.

A RIAA, um grupo comercial de gravadoras, está buscando indenizações de até US$ 150.000 “por obra violada”.Is so poderia totalizar potencialmente bilhões de dólares.

“A comunidade musical adotou a IA e já estamos fazendo parcerias e colaborando com desenvolvedores responsáveis para criar ferramentas de IA sustentáveis centradas na criatividade humana que colocam artistas e compositores no comando”, disse Mitch Glazier, CEO da RIAA, em um comunicado.

“Mas só teremos sucesso se os desenvolvedores estiverem dispostos a trabalhar conosco. Serviços não licenciados, como Suno e Udio, que afirmam ser ‘justo’ copiar o trabalho de uma vida de um artista e explorá-lo para seu próprio lucro sem consentimento ou pagamento, atrasam a promessa de uma IA genuinamente inovadora para todos nós.”

A Suno e a Udio estão entre uma nova safra de startups que usam IA generativa para automatizar o processo de criação de músicas. As pessoas podem digitar um breve comando por escrito, como “uma música electropop sobre morangos”, e o software de qualquer uma das empresas produzirá uma música com som humano em segundos.

Para criar seus sistemas de IA, as empresas precisam primeiro treinar seu software em enormes conjuntos de dados, que podem ser compostos de milhões de informações individuais.

A tecnologia da Suno é “transformadora” e “projetada para gerar resultados completamente novos, não para memorizar e regurgitar conteúdo pré-existente”, disse o cofundador e CEO Mikey Shulman em um comunicado. É por isso que a empresa não permite que os usuários incluam os nomes de artistas musicais em suas instruções escritas ao criar músicas, explicou ele.

“Teríamos ficado felizes em explicar isso às gravadoras corporativas que entraram com essa ação (e, de fato, tentamos fazer isso), mas, em vez de iniciar uma discussão de boa fé, eles voltaram ao seu velho manual de advogados”, disse ele.

A Udio não respondeu a um pedido de comentário.

Fundada em 2022, a Suno, sediada em Cambridge, Massachusetts, lançou seu software de criação de música no ano passado e arrecadou US$ 125 milhões em maio. A Udio, criada por ex-engenheiros e pesquisadores do Google DeepMind e sediada em Nova York, lançou uma versão “beta” de seu software em abril e arrecadou US$ 10 milhões em financiamento.

Ambos permitem que os usuários criem algumas músicas gratuitamente e também oferecem assinaturas mensais para aqueles que desejam criar mais.

A contestação legal do setor musical é apenas o exemplo mais recente da colisão da tecnologia com os setores criativos, pois a IA generativa é cada vez mais usada para produzir todos os tipos de conteúdo. Empresas como Midjourney, OpenAI e Stability AI criaram seus modelos de IA generativa de mídia com conjuntos de dados que extraem imagens de toda a Internet.

Embora argumentem que a prática é protegida pela doutrina de uso justo da lei de direitos autorais dos EUA, isso gerou indignação e processos judiciais.

