Grêmio Grêmio aguarda chegada de testes da Covid-19 para reiniciar as atividades

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Estimativa é que os trabalhos retornem na próxima segunda-feira (4) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com o aval para a volta aos treinamentos, a partir do novo decreto da prefeitura de Porto Alegre, o Grêmio se prepara para voltar às atividades no próximo início de semana. O clube aguarda a chegada da encomenda com testes para a Covid-19.

Em entrevista à Rádio Grenal, nesta sexta-feira (1°/5), o vice de futebol, Paulo Luz afirmou que a intenção é reiniciar os trabalhos na segunda-feira, mas de forma gradual.

“Vamos retornar as atividades na segunda-feira, mas de forma gradual. Estamos liberando a instalação de estrutura e de higienização no CT Luiz Carvalho”, declarou o dirigente.

Para iniciar os treinos, contudo, o clube está ajustando a montagem da estrutura de preservação no CT Luiz Carvalho, o que inclui também a chegada dos testes de Covid-19.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio