Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

O Grêmio está garantindo a permanência do centroavante do time sub-20, Fabrício. A direção gremista está adquirindo cerca de 50% dos direitos econômicos do jogador, pertencente ao Brasil de Pelotas, que ficará com a outra percentagem do passe. O negócio deve ser concretizado em breve.

Além da compra da metades dos direitos, Fabrício deve assinar um vínculo de aproximadamente 4 anos. O jogador foi um dos destaques do time Sub-20 na conquista da Copa Ypiranga em 2019 e também na equipe que foi vice-campeã da Copa São Paulo, em janeiro deste ano.

