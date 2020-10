Esporte O Grêmio encara o Santos neste domingo na Vila Belmiro

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Time pode ter os retornos de Maicon e Bruno Cortez para o jogo deste domingo. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

A partir das 16 horas deste domingo o Grêmio entra em campo na Vila Belmiro pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da viagem, o técnico Renato Portaluppi comandou um treinamento tático no CT Luiz Carvalho no sábado (10). A equipe não foi divulgada, mas pode ter os retornos de Maicon e Bruno Cortez.

Renato e comissão técnica utilizaram os treinamentos para aprimorar questões técnicas e táticas. Enquanto o trabalho de sexta (9) foi direcionado às conclusões a gol, no de sábado os atletas deram atenção a estratégia de jogo e aos movimentos de bola parada. Matheus Henrique e Alisson são os desfalques confirmados. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meio-campista pode ser substituído por Maicon, que voltou de lesão contra o Coritiba. Na lateral-esquerda há uma dúvida: Bruno Cortez retorna de suspensão e disputa a vaga com Diogo Barbosa. Novidade na delegação é o atacante Éverton, recuperado da COVID e já condicionado fisicamente.

Os jogadores almoçaram no Centro de Treinamentos e viajaram para São Paulo às 14h no sábado. Da capital, o deslocamento a Santos foi feito de ônibus. E enquanto a delegação vai ao literal paulista, os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann e o meio-campista Jean Pyerre permanecem em Porto Alegre fazendo trabalhos de preparação física. Os três testaram negativo para a COVID-19, estão curados da doença e cumprem um programa de transição antes de retornar aos gramados. Os atletas reforçam o time nas próximas rodadas do Brasileirão e na Copa do Brasil.

