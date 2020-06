Grêmio Grêmio irá aderir à linha de crédito disponibilizada pela CBF

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a queda nas receitas, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro poderão receber um “fôlego’ nas finanças a partir de uma linha de crédito, que está sendo disponibilizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Um dos clubes que irá aderir ao aporte financeiro, sem juros, será o Grêmio. O clube gaúcho irá usar a possibilidade para receber o valor de R$ 10 milhões, ao qual tem direito do montante total de R$ 100 milhões disponibilizado aos times.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio