Dupla Grenal Grêmio jogará apenas uma partida em casa no mês de maio

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

O time comandado pelo técnico Roger Machado vai ter uma longa sequência fora de casa nas próximas rodadas Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Jogar diante do torcedor é sempre algo que motiva os atletas e muitas vezes ajuda as equipes a conquistarem pontos importantes nas competições. O Grêmio, por exemplo, tem uma média de 21 mil torcedores dentro da Arena, na Série B. Entretanto, no mês de maio, o tricolor gaúcho jogará apenas uma partida dentro de seus domínios.

O time comandado pelo técnico Roger Machado vai ter uma longa sequência fora de casa nas próximas rodadas do campeonato nacional. O clube inicia a maratona no próximo domingo (08), quando encara o Cruzeiro, em Minas Gerais. Já na rodada seguinte, a equipe vai até Itú, no interior de São Paulo, jogar diante do Ituano, no dia 16. Depois, faz uma pausa nas viagens fora e retorna para Porto Alegre, onde no dia 19 enfrentará o Criciúma e encerra o mês com a partida contra o Vila Nova, em Goiás, no dia 29.

CONFIRA:

08/05: Cruzeiro x Grêmio

16/05: Ituano x Grêmio

19/05: Grêmio x Criciúma

29/05: Vila Nova x Grêmio

* Por supervisão de: Marjana Vargas

