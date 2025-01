Esporte Grêmio promove nove jogadores da Copinha para o elenco principal

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Gabriel Mec, de 16 anos, é considerado o mais promissor e pode receber chances ao longo da temporada. (Foto: Renan Jardim/Divulgação Grêmio)

O Grêmio decidiu promover nove jogadores que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior para treinos com o elenco principal. Os jovens Gabriel Mec, Thiaguinho, Jardiel, Viery, Luíz Eduardo, Kaick, Pedro Gabriel, Wesley Costa e Hiago farão suas primeiras atividades no CT Luiz Carvalho.

Entre os destaques da Copinha, o meia-atacante Gabriel Mec, de 16 anos é considerado o mais promissor e pode receber chances ao longo da temporada. No entanto, a concorrência por espaço será grande, especialmente no setor ofensivo, onde o time conta com nomes experientes.

A iniciativa do clube não garante que os jogadores serão utilizados na temporada, mas permite que tenham uma primeira experiência com o grupo principal. A avaliação da comissão técnica será essencial para definir se algum deles permanecerá no elenco profissional ou retornará às categorias de base.

O Grêmio busca manter um equilíbrio entre a chegada de novos reforços e a valorização de jovens promessas. Com um calendário cheio em 2025, incluindo Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileirão, a presença de atletas da base pode ser uma alternativa para compor o elenco.

Caso algum desses jovens consiga se destacar nos treinos e ganhar espaço no elenco principal, poderá seguir os passos de outros jogadores formados na base gremista que tiveram sucesso recentemente, como Everton Cebolinha, Ferreirinha e Pepê.

2025-01-23