O tricolor chega buscando, além de uma vaga na semifinal, sua oitava vitória consecutiva na temporada. No último sábado, goleou o Ceará por 4 a 2 e se aproximou do G-6 do Brasileirão. Na ocasião, jogadores como Pedro Geromel foram preservados. Outros, como Jean Pyerre, Pepê e Diego Souza estiveram em campo. A tendência é que Renato Portaluppi vá com força máxima, mas os jogadores passaram por uma reavaliação física para que o técnico saiba com quem pode contar.

O técnico não poderá contar com Kannemann e Orejuela que seguem com suas seleções, e nem com Paulo Miranda, lesionado. Robinho e Luiz Fernando já disputaram a competição por outras equipes portanto não estarão à disposição. A principal dúvida fica na escolha do volante que fechará o trio com Jean Pyerre e Lucas Silva.

O Grêmio deve ir a campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique e Jean Pyerre; Ferreira, Pepê e Diego Souza.

Cuiabá