O Grêmio venceu o Cuiabá por 2 a 0 na partida realizada Arena, na tarde desta quarta-feira (18), no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Diego Souza. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 2 a 1 e encaminhou a classificação para as semifinais. Bastava empatar para avançar na competição. Agora os gremistas aguardam o adversário na semifinal da competição.

Primeiro Tempo

Já nos primeiros minutos, Éverton recebeu na direita e fez um cruzamento na área, mas Hayner tirou para escanteio. Logo em seguida, Jean Pyerre acionou Diogo Barbosa na esquerda, que foi a linha de fundo e cruzou bem, mas a zaga adversária conseguiu salvar novamente.

Foi aos 9 minutos que o Tricolor conseguiu abrir o placar. Depois de uma bola bem trabalhada, Pepê, da esquerda, fez um cruzamento preciso para Diego Souza subir e desviar de cabeça para o fundo das redes, assinalando o primeiro gol gremista.

Já aos 12’, quase que saiu o segundo, quando Pepê saiu em velocidade pela esquerda e cruzou na pequena área. A bola desviou na zaga e chegou de surpresa para Diego Souza, que completou, mas acabou mandando à direita da meta defendida por João Carlos.

O Cuiabá chegou aos 17’, quando após um cruzamento, Maxwell recebeu dentro da área, pela esquerda, e finalizou. A bola explodiu em Victor Ferraz e saiu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Elvis colocou na boca do gol, mas Vanderlei saiu de soco para afastar qualquer perigo.

Aos 20 minutos, Diego Souza acionou Matheus na direita, que fez um cruzamento para Pepê cabecear. A bola bateu no poste e sobrou para o centroavante, que chegou para completar, estufando as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

Do outro lado, a chance saiu dos pés de Hyago, que arriscou um o chute de longa distância, mandando pra fora.

O Grêmio teve uma nova oportunidade em bola parada, com 24’ jogados. Da intermediária de ataque, pela esquerda, Jean Pyerre cobrou uma falta na área e David Braz mandou para o fundo do gol, assinalando o que seria o segundo gremista, mas novamente o lance foi anulado por impedimento, desta vez do zagueiro.

O time do Maro Grosso teve uma sequência de escanteios, aos 30’. Na primeira cobrança, Diego Souza tirou de cabeça a bola cruzada no primeiro poste. Já na segunda, os visitantes recuaram a bola e acabaram perdendo para o meio-campo tricolor.

Aos 39’, o Grêmio reclamou de pênalti não assinalado pela arbitragem. No lance, Victor Ferraz cruzou e Hayner se antecipou, dominando dentro da área, mas tocando com a mão.

Passados 41 minutos, a contagem gremista foi ampliada. Matheus Henrique deu uma passe para Pepê na esquerda, que saiu em velocidade partindo para o campo de ataque – já na área, deu um passe para Diego Souza, mais a direita, que recebeu e mandou uma bomba, estufando as redes.

Quatro minutos depois, de novo Pepê avançou rápido para o ataque, chegou na área e finalizou. João Carlos defendeu e no rebote, Éverton concluiu, mas para fora.

Segundo Tempo

Aos 3 minutos, Éverton foi a linha de fundo e fez um cruzamento na área. Pepê subiu para desviar de cabeça, mas a bola acabou indo pra fora.

O Cuiabá tentou encostar no placar em cobrança de falta de Elvis, que chutou direto. A bola explodiu na barreira e saiu pela linha de fundo. No escanteio, o meia colocou no primeiro poste e a zaga gremista afastou. Aos 7’, Elvis cobrou novamente e mandou de novo na barreira.

Com 12 minutos jogados, Jean Pyerre arriscou um chute colocado de fora da área, obrigando João Carlos a uma grande defesa.

Aos 24 minutos, Éverton fez um passe por cima da zaga para Churín, que tentou o domínio, mas a defesa cortou a escanteio, cortando o ataque tricolor.

Aos 33 minutos, Víctor Ferraz abriu na direita para Ferreira, que cruzou para Pepê, que dividiu com Lenon. Três minutos depois, Isaque acionou Ferreira, que arriscou, mas João Carlos caiu para defender.

Na reta final, aos 42’, Lucas Silva fez um lançamento para Pepê, que recebeu, invadiu a área e chutou rasteiro, mas foi para fora.

Aos 45’, Ferreira inverteu o jogo, acionando Pepê na esquerda. O atacante devolveu o passe para o camisa 47, que arriscou de longe. O goleiro do Cuiabá defendeu em dois tempos. Lucas Silva ainda arriscou, mas parou em João Carlos.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, David Braz, Geromel, V. Ferraz, D. Barbosa, Darlan (Ferreira), M. Henrique (Isaque), Jean Pyerre (Thaciano), Éverton (Lucas Silva), Pepê, Diego S. (Churín).

Cuiabá – Técnico Allan Aal

João Carlos, Hayner (Diego Jardel), Ednei, Anderson, Luis Otavio Bonilha (Auremir), Romário, Yago (Lenon), Matheus Barbosa, Willians Santana (Perdigão), Elvis, Maxwell (Pierini).

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

Auxiliar 1: Ricardo Junio de Souza (MG);

Auxiliar 2: Marcus Vinicius Gomes (MG);

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).