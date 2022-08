Ele acusou a rede social de “vulnerabilidades extremas e flagrantes” nas proteções contra hackers e spam, segundo denúncias enviadas ao Congresso e autoridades regulatórias dos Estados Unidos e que foram reveladas nesta semana pela CNN e pelo Washington Post. A denúncia sugere que o Twitter enganou seus próprios acionistas e reguladores americanos.

A denúncia diz que as falhas são uma ameaça à segurança dos dados pessoais dos usuários do Twitter e à democracia. O executivo ainda acabou reforçando argumentos do bilionário Elon Musk na disputa judicial que trava com o Twitter por causa de sua desistência de comprar a rede social por US$ 44 bilhões ao afirmar que a empresa não tem instrumentos para controlar os robôs que atuam na plataforma como falsos usuários. No entanto, as evidências que ele apresenta são limitadas.