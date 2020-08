O HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) concluiu, nesta quarta-feira (5), a instalação de 105 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) que estavam previstos para atendimento a casos graves de Covid-19. A expansão gradual do número de leitos de UTI pela instituição começou no início de abril. Com o reforço no Clínicas, desde março Porto Alegre teve incremento de 265 leitos de terapia intensiva para pacientes com Covid-19.

O número total de leitos operacionais nas redes pública e privada hospitalar de Porto Alegre chega a 821. Desses, 162 são do Hospital de Clínicas, dos quais 105 para Covid-19. Na tarde desta quarta-feira, 89 pacientes com diagnóstico confirmado estavam em UTI do hospital, onde a ocupação de leitos alcançou 90%. Outros dois pacientes estavam na emergência.

Às 16h30, de acordo com o monitoramento mantido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), o total de pessoas internadas em unidades de terapia intensiva na rede de Porto Alegre, devido a complicações causadas pela Covid-19, era de 324.

No Clínicas, os 105 novos leitos estão no Bloco B, um dos novos prédios concluídos no complexo hospitalar. A instalação ocorreu por módulos, desde o início da pandemia. Além dos leitos, o hospital contratou 693 profissionais temporários e convocou voluntários para diversas atividades.

De acordo com a instituição, dos cerca de seis mil trabalhadores, até agora 565 testaram positivo para Covid-19 e, destes, 171 seguem afastados por causa da doença.