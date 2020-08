Incêndio em hospital particular do Distrito Federal faz pacientes serem retirados às pressas

Um incêndio no Hospital Santa Luzia, em Brasília, fez com que pacientes tivessem que ser retirados às pressas neste sábado (29) pela manhã devido a um incêndio. O fogo teria iniciado por volta das 10h, segundo bombeiros, no quinto andar do hospital, que é privado. O fogo e a fumaça puderam ser vistos de longe. Ninguém ficou ferido.

Parte dos doentes foram levados para o estacionamento do hospital, transportados em macas e cadeiras de rodas. Parentes de pacientes tiveram de aguardar por informações.

Por volta das 10h50, o fogo já estava controlado, mas o sentimento de apreensão era grande entre pacientes e profissionais que trabalham no local.

Controlado pela Rede D´Ór, o hospital é um dos mais tradicionais do Distrito Federal e uma das referências da tratamento da rede privada para o tratamento da Covid-19.

O Santa Luzia fica no Setor Hospitalar Sul. Na região, também estão localizados importantes hospitais particulares do Distrito Federal, como o Santa Lúcia, o Hospital do Coração e outros.