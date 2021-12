O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), conhecido como a inflação do aluguel, variou 0,87% neste mês, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (29) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Com o resultado, o índice acumulou alta de 17,78% neste ano.

Em 2020, o IGP-M teve alta de 23,14%. Apesar de desacelerar em 2021, o índice registrou a segunda maior elevação anual desde 2002, atrás somente do resultado do ano passado.

O IGP-M é conhecido como a inflação do aluguel por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil.

Entre os três componentes do índice, a maior pressão neste ano foi observada nos preços ao produtor, que acumularam elevação de 20,57% em 2021, com destaque para as matérias-primas e commodities.

Desde 2020, o IGP-M tem subido bem acima da inflação oficial do País, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor – Amplo).

Composição do IGP-M

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que possui peso de 60% na composição do IGP-M, variou 0,95% em dezembro, acumulando avanço de 20,57% em 2021.

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), com peso de 30% no IGP-M, variou 0,84% em dezembro, encerrando o ano com alta de 9,32%. Já o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), com peso de 10% no IGP-M, ficou em 0,30% em dezembro e fechou 2021 com alta de 14,03%.