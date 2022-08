Política Influenciadores digitais na campanha eleitoral aumentam a exposição dos candidatos e consolidam votos

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Personalidades influentes no mundo digital aumentam a exposição dos candidatos e consolidam votos. (Foto: Reprodução)

Personalidades influentes nas redes sociais se tornaram peças-chave nas campanhas para a Presidência. Elas aumentam a exposição dos candidatos, diminuem a rejeição e consolidam votos.

Com 9 milhões de interações no Facebook e Instagram em posts sobre os presidenciáveis desde o início do período eleitoral, os 19 principais impulsionadores usam o ambiente digital para apoiar nomes ao Planalto. A deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são os principais cabos eleitorais virtuais de Jair Bolsonaro (PL). Lula tem em André Janones (Avante-MG) seu maior aliado.

Levantamento realizado por meio do CrowdTangle, plataforma de monitoramento da Meta, considerou posts feitos entre 16 e 25 de agosto. Juntos, eles atingem mais de 62,5 milhões de usuários, quando somados Instagram, Facebook e Twitter. Foram analisadas 21 mil postagens.

Os apoiadores que mais reverberam a candidatura de Bolsonaro são os deputados federais Carla Zambelli (PL-SP), Carlos Jordy (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do empresário Luciano Hang, que teve contas nas redes sociais suspensas na semana passada.

O grupo alcançou 6,6 milhões de interações no período. Na lista de postagens, há “santinhos virtuais” com o número de urna, elogios à sabatina de Bolsonaro no Jornal Nacional, da TV Globo, e ataques ao ex-presidente Lula.

Carla Zambelli é, com ampla vantagem, a personagem que melhor atua como cabo eleitoral digital. Foram 3,4 milhões de interações em suas páginas, métrica que soma curtidas, compartilhamentos e comentários. A deputada é considerada um ativo da campanha por circular em diversos públicos, inclusive entre mulheres, segmento no qual Bolsonaro enfrenta rejeição.

O especialista em marketing digital Yuri Almeida disse que esses apoiadores têm como principal tarefa a amplificação do discurso, mas também atuam como “embaixadores”. “Eles ajudam a chamar imagens que, muitas vezes, o candidato não tem. Cada um exerce o papel de replicar a mensagem, fazer adaptações e também furar a bolha, atingindo públicos diferentes pelas relações pessoais, partidárias ou regionais.”

Lula

Com Lula, o deputado federal André Janones (AvanteMG) se tornou o principal aliado para posicionar o petista nas redes. Com grande ativo de seguidores, ele ostenta títulos como o da live mais comentada no Facebook em 2020. Janones tem apelo entre grupos como o de caminhoneiros, que o PT tem menor entrada.

Desde o começo da campanha, o deputado – que se lançou à Presidência, mas desistiu para apoiar Lula – tentou rivalizar com os cabos eleitorais de Bolsonaro. Em postagem viral do Twitter, na ultima semana, disse liderar um “gabinete do bem”. Janones também fez uma filmagem na área externa do Palácio do Planalto e acusou o presidente de mandar “capangas armados” para expulsá-lo.

As figuras públicas que chegam mais perto do desempenho de Janones são a presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann (PT-PR), o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), o senador Humberto Costa (PT-PE) e a ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS). Os cinco acumularam 2,2 milhões de interações – um terço do desempenho do grupo bolsonarista.

Visibilidade

“O que vira voto e garante visibilidade é a capilaridade”, afirmou o cientista político Emerson Cervi. Para ele, o PT começou a crescer nas redes neste ano, após a chegada de Janones e personalidades como a cantora Anitta, enquanto bolsonaristas já dominam o ambiente virtual desde 2018.

Marcelo Vitorino, professor de marketing político da ESPM, disse que os perfis reforçam entre o eleitorado as características ideais de um candidato, mas ressalta que “não existe mágica” para engajar. “O que existe é a construção de uma reputação.”

Ciro e Simone aparecem distantes da dupla que polariza a disputa em termos de engajamento. Os cinco principais apoiadores de Ciro conseguiram 88,9 mil interações, ante 40,5 mil dos quatro mais bem colocados de Simone. Quem atrai mais engajamento para o pedetista é a deputada estadual Juliana Brizola (PDTRS). Do lado de Simone, a principal aliada é a senadora e candidata tucana a vice na chapa, Mara Gabrilli. “Falo com muitos públicos diferentes, porque trabalho pela diversidade humana”, disse Mara.

Levantamento do professor Claudio Penteado, da Universidade Federal do ABC (UFABC), aponta cenário semelhante no Twitter. Além dos já citados, a lista de influenciadores dos presidenciáveis na plataforma tem ainda o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), o senador Cid Gomes (PDT-CE), irmão de Ciro, e o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire.

