Maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina começa no próximo sábado. (Foto: Divulgação)

Com realização de 24 de agosto a 1º de setembro, a 47ª Expointer já tem ingressos à venda pela internet. É necessário deve fazer login no site eleventickets.com e informar nome completo e CPF da pessoa que utilizará o bilhete. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou pix. Também será possível adquirir diretamente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre).

Durante todo o evento, o público pode cruzar os portões das 8h às 20h30min. Expositores de animais, imprensa e outros profissionais não estão sujeitos a essa restrição.

A entrada custa R$ 18 para pedestre, com meia-entrada (R$ 9) para idosos (a partir de 60 anos), estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos não pagam. Já o estacionamento de veículos custa R$ 46 (não inclui a entrada do motorista, nem dos demais passageiros).

Maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina, a Expointer é promovida pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura de Esteio, entidades do agronegócio e empresas parceiras. As informações são divulgadas no site oficial expointer.rs.gov.br.

Reforço por ônibus

Para atender à demanda de transporte público durante a 47ª Expointer, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), em conjunto com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e administração do Parque Assis Brasil, montou uma operação de atendimento especial entre Porto Alegre e Esteio por meio de ônibus.

O serviço seletivo será realizado pela Empresa Fátima, que assumiu a concessão em Esteio, com itinerários de hora em hora (ida e volta). A operação terá dois terminais de partida na Capital: na Estação Rodoviária da Capital e na parada da Rua Cassiano Nascimento (esquina com a avenida Siqueira Campos, ao lado dos Correios. A cada dia, o primeiro ônibus sairá de Porto Alegre às 7h e o último deixará o Parque Assis Brasil às 22h.

A chegada no Parque de Exposições Assis Brasil será por meio da rodovia federal BR-116, com embarque e desembarque no Terminal de Ônibus na rua Maurício Cardoso, junto à passarela da Estação Esteio da Trensurb, acessando a Expointer pela passarela. O trajeto tem duração prevista de 50 a 60 minutos, com tarifa de R$ 15 e pagamento em dinheiro ou cartão de crédito.

Conforme a Metroplan, a oferta de ônibus será regulada conforme a demanda, podendo ser disponibilizados mais ônibus. Além disso, durante os dias do festival “Sou do Sul” (24 a 26 de agosto), a empresa terá horários extras até as 2h.

Em paralelo, a Trensurb mantém em operação as linhas de metrô entre Novo Hamburgo (Vale do Sinos) e a estação do bairro Mathias Velho, em Canoas (Região Metropolitana). Como o transporte pelo trem urbano ainda indisponível entre Porto Alegre e Canoas desde as enchentes de maio no Rio Grande do Sul, ônibus integrados realizam o trajeto até o Mercado Público da Capital, sem cobrança adicional de passagem.

(Marcello Campos)

