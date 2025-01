Economia INSS: aposentados começam a receber pagamentos com reajuste

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Os pagamentos seguem até o dia 7 de fevereiro. (Foto: Reprodução)

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber o benefício com reajuste de 4,77% já na última segunda-feira (27). Os pagamentos seguem até o dia 7 de fevereiro.

Os primeiros beneficiados são os segurados que ganham até um salário-mínimo, que subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518 em 2025. O calendário segue de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para aqueles que recebem mais do que o piso nacional, os pagamentos começam na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Em 2025, o teto da Previdência Social subiu de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41.

De acordo com o INSS, atualmente 12,2 milhões de beneficiários recebem mais que um salário-mínimo, dos quais 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social.

Já 28,5 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, ganham o piso. Os dados são de novembro de 2024.

As informações sobre o valor que o beneficiário irá receber estão disponíveis no extrato de pagamentos no aplicativo ou site Meu INSS.

Vamos às datas, primeiramente para quem recebe um salário mínimo, de acordo com final do benefício: 1: 27/01; 2: 28/01; 3: 29/01; 4: 30/01; 5: 31/01; 6: 03/02; 7: 04/02; 8: 05/02; 9: 06/02; 0: 07/02.

Para quem recebe mais de um salário-mínimo, de acordo com o número final de benefício: 1 e 6: 03/02; final 2 e 7: 04/02; final 3 e 8: 05/02; final 4 e 9: 06/02; final 5 e 0: 07/02.

Os beneficiários do INSS já recebem os valores com o reajuste salarial determinado pelo Governo Federal. O novo piso salarial é de R$1.518, o que equivale a 7,5% a mais. Já para quem recebe mais que isso, o valor de reajuste é de 4,77%, baseado na inflação.

O INSS possui um teto de recebimento, que é o valor máximo que os beneficiários podem ganhar. No ano de 2025, com o reajuste, o teto elevou-se de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41.

Prova de vida

Circula nas redes sociais, e em algumas mídias, que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai “retomar a prova de vida” em 2025. Cabe esclarecer que a prova de vida não estava suspensa. Ela é obrigatória e ocorre todo ano como estabelecido na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. O que houve em janeiro de 2023 foi uma mudança na forma de fazer a comprovação de vida: o INSS é responsável por fazer o cruzamento de dados com bases governamentais para checar a condição do beneficiário. Ou seja, a obrigação da pessoa se dirigir ao banco ou ao INSS para comprovar que está viva não é obrigatória.

O cruzamento de informações apresentou resultado satisfatório: de 36,9 milhões de pessoas elegíveis à prova de vida em 2024, 34,6 milhões tiveram seus dados atualizados por meio de cruzamento de informações até o dia 23 de dezembro.

Não haverá bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. Uma nova portaria foi publicada prorrogando a suspensão de bloqueios.

“O INSS não vai bloquear ou suspender benefícios por falta de comprovação de vida mesmo com o fim da vigência da portaria 723 no final de dezembro. O dever de provar que os beneficiários estão vivos é do INSS, que tem feito o cruzamento de dados com outras bases governamentais e busca mais parcerias para ampliar o batimento de informações”, explicou o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. As informações são da CNN e do INSS.

