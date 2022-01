Tecnologia Instagram deve permitir mudar ordem de posts para organizar o feed no seu perfil

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

A ideia é possibilitar que a ordem de exibição seja ajustada na visualização. (Foto: Reprodução)

O Instagram começou a testar uma opção que permite ao usuário reorganizar a grade de fotos exibida em seu perfil, o que ofereceria mais liberdade aos criadores de conteúdo na exibição dos posts. A ideia é possibilitar que a ordem de exibição seja ajustada na visualização, sem influenciar a legenda, fotos, comentários ou a data de publicação do conteúdo.

A descoberta foi feita pelo desenvolvedor e leaker Alessandro Paluzzi, após fuçar o código-fonte do app do Instagram. Segundo Paluzzi, uma nova opção “Edit Grid” passaria a ser exibida nas configurações do perfil do usuário. Confira alguns prints de tela compartilhados que mostram melhor a funcionalidade:

O ajuste parece ser no estilo arrastar e soltar: você escolhe qual post será realocado e substitui a posição por outra. Dessa forma, você poderá deixar o feed do perfil mais harmônico, com base em uma paleta de cores, roupas ou atividades específicas, mesmo que as publicações tenham anos de diferença entre si.

A novidade pode ser útil para os criadores de conteúdo, que hoje ficam limitados à necessidade de publicar as coisas na “ordem correta” se quiserem manter uma estética agradável na grade de fotos. Isso faz com que muitos investiam em sequências de fotos, alguns totalmente desnecessárias, para manter o “visual adequado”.

Posts fixados e reorganização da grade

Esta adição pode se somar a uma promessa do chefe do Instagram, Adam Mosseri, de liberar uma opção de fixar posts no topo de perfis. Isso possibilitaria ao usuário selecionar determinadas publicações mais estratégicas para serem exibidas no topo da grade, como ocorre com os “pinned posts” do TikTok.

Com a organização completa das publicações, os usuários poderão profissionalizar ainda mais a produção e dar destaque a assuntos temáticos conforme a época do ano ou se quiserem impressionar algum investidor, por exemplo. Trata-se de um pedido de longa data dos criadores e uma promessa que muitas ferramentas externas prometiam fazer.

A ideia do Instagram para 2022 parece ser colocar ordem na casa e definir prioridades para o novo ano. Com a adição do Reels, iniciou-se a era de fortalecimento dos vídeos, que já vinha em alta graças aos stories, mas deixou as fotos do feed meio de lado.

Não está claro quando a novidade será lançada, nem sequer se algum dia ela chegará para os usuários, porém é provável que hajam mais novidades nos próximos meses. Por ser uma adição clamada há muitos anos, pode ser que o Insta resolva fazer esse agrado e traga a reorganização mais rápido do que se imagina.

