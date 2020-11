Tecnologia Instagram Guias chega para todos e tem foco em curadoria de conteúdo

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Instagram Guias chega com foco em curadoria de conteúdo. (Foto: Divulgação/Instagram)

O Instagram anunciou a expansão da aba “Guias” para todos os usuários da plataforma. O recurso permite a criação de um espaço de curadoria no perfil, com a possibilidade de reunir publicações, produtos ou lugares de um tema específico e organizá-los em um arquivo único. A nova ferramenta foi lançada em maio para instituições de saúde mental e bem-estar selecionados, mas a partir de agora está disponível para todos os celulares Android e iPhone (iOS).

O novo ícone, assim como IGTV e Reels, aparece no perfil apenas depois da criação do primeiro Guia. A imagem de capa das pastas são personalizáveis. Antes de clicar, é possível ver o nome e a quantidade de publicações, locais ou produtos indicados no post. O conteúdo também pode ser compartilhado via Stories ou Direct. Além disso, as coleções destinadas a recomendações de produtos podem figurar em um espaço exclusivo no Instagram Shop ou uma seção de destaque na aba Explorar.

A primeira conta brasileira a receber o Guias foi o Instituto Vita Alere de Prevenção e Prevenção ao Suicídio. O projeto foi uma parceria entre o Instagram e a instituição com o objetivo de oferecer apoio à comunidade do aplicativo durante a pandemia da Covid-19. Na aba de Guias, o instituto reúne conteúdos sobre saúde mental e práticas para se manter saudável.

Aqui no país, a influenciadora Luisa Brasil também recebeu a ferramenta antes da liberação mundial. Em seu perfil na rede social, há curadorias de decoração, designers brasileiros e restaurantes. A partir de hoje, usuários de todo o mundo podem se inspirar para montar suas próprias recomendações e compartilhar com seus seguidores.

Nova busca

O Instagram está mudando a forma de pesquisar conteúdo dentro da rede social, permitindo que o usuário encontre fotos e vídeos ao utilizar uma palavra-chave. A novidade evolui a ferramenta de busca, hoje limitada para hashtags, locais e contas de usuários ou empresas.

Se você abrir agora o Instagram e pesquisar por “cachorro”, vai encontrar vários usuários com esta palavra dentro do nome da conta (seja pessoal ou comercial), em alguma parte da bio ou então a hashtag com esse termo. A partir de agora, a rede social poderá exibir fotos e vídeos que não estão necessariamente com algum destes parâmetros.

A nova ferramenta chega primeiro para seis países com o inglês como língua oficial, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda. A rede social pertencente ao Mark Zuckerberg não especificou como fará a busca, mas disse para a imprensa americana que leva em conta o tipo de conteúdo da postagem, a legenda e até mesmo quando foi publicado.

Aprendizado de máquina também faz parte das ferramentas de pesquisa do site, com o objetivo de encontrar o melhor resultado em qualidade da foto ou vídeo. Não está claro se este aprendizado alimenta uma base de dados de forma semelhante ao que o Google faz com as buscas por imagens – tente buscar por “praia” ou “prédio” no Google Fotos.

Para evitar problemas com algumas buscas, o Instagram afirma que “a pesquisa é limitada para tópicos de interesse geral e palavras-chave que estão dentro das diretrizes da comunidade”. Isso significa que buscar por alguma teoria da conspiração, por vacina ou nome de político não terá o mesmo tipo de resultado que uma pesquisa por “abelhas amarelas” ou “pizza sem ketchup”.

