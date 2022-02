Tecnologia Instagram lança curtidas privadas nos stories; Entenda como funciona

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Até então, os stories curtidos e as demais reações chegavam por mensagem direta. (Foto: Reprodução)

O Instagram está liberando aos poucos uma nova funcionalidade que permite interagir nos stories sem necessariamente enviar uma mensagem para a DM do usuário. Trata-se da “curtida privada dos stories”, anunciada na semana passada pelo chefe da rede social, Adam Mosseri, no Twitter.

Dessa forma, o recurso possibilita enviar um coração ao autor da postagem, que será visualizada por ele em uma lista com todos os que deram like na publicação, a exemplo do que já acontece com as curtidas no feed.

O novo botão ficará no rodapé da publicação, entre a caixa para digitar mensagens e o ícone do avião, utilizado para encaminhar a postagem. Basta tocar nele para indicar que você gostou do conteúdo, sem a necessidade de enviar um emoji ou digitar qualquer texto.

“A ideia aqui é garantir que as pessoas possam expressar mais apoio umas às outras, mas também limpar um pouco os DMs. “As mensagens são uma prioridade fundamental para nós, e uma grande parte disso é focar em DMs entre você e as pessoas que você gosta”, disse Mosseri.

